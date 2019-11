Non sai cosa regalare a Natale? Hai mai pensato di trovare l'ispirazione cercando in uno dei tanti mercatini? Affidati a ChiesaViaggi e regala un'esperienza alla scoperta dei mercatini di Natale!

Desideri riscoprire il vero spirito del Natale? Tuffati allora in un passato fatto di usanze e tradizioni visitando i mercatini di Natale. La frenesia moderna e l'ansia per il regalo giusto da fare, sono ormai divenuti una consuetudine che ci accompagna fino allo scoccare del fatidico 25 dicembre. Quest'anno, con l'approssimarsi del Natale lascia che la mente fantastichi su magiche atmosfere, luci e riflessi e regala o regalati un viaggio tra paesaggi incantati e scenari inediti alla scoperta dei mercatini di Natale, sarà un'autentica occasione di svago, nuove esperienze e gioia per grandi e piccini.

Vuoi conoscere quali sono i mercatini di Natale più belli? Chiesa Viaggi propone oltre 70 viaggi tra Italia e Europa da segnare in agenda. Quando si parla di mercatini di Natale, subito si pensa ai tradizionali mercatini di Bolzano, Trento, Merano e Bressanone, ma ci sono anche mercatini meno conosciuti ma ricchi di tradizione ed originalità come Vipiteno, Chiusa, Rango e Levico Terme.

Ma il Natale offre una magia speciale anche in alcune capitali europee. Tra queste città da non perdere assolutamente il mercatino di Norimberga dove a darvi il benvenuto, troverete l’Angelo del Natale che, dalla balconata della Chiesa di Nostra Signora, accoglie i visitatori da ogni parte del mondo. La città di Monaco di Baviera viene addobbata a festa per le celebrazioni, compreso un imponente albero di Natale. Un'altra tra le destinazioni tedesche più caratteristiche è Friburgo, dove i mercatini dell’avvento trovano spazio nella Piazza del Municipio ed in Franziskanerstrasse. Nella parte meridionale della Germania vicino alla Svizzera c'è la bella cittadina di Costanza dove il mercatino si snoda lungo il percorso tra la città vecchia e il porto ed è formato da oltre 170 bancarelle. La nazione che regala scenari caratteristici natalizi è la Svizzera che con Zurigo offre il più grande mercatino di Natale coperto d’Europa, dove potrai perderti tra le bancarelle alla ricerca di ogni sorta di idea-regalo. E poi ancora Lucerna, Lugano, Montreux, Berna e Basilea. In Austria da non perdere oltre alla capitale Vienna, che si tinge di magico con il suo mercato che vanta oltre 7 secoli di storia, anche Salisburgo, Bregenz, Innsbruck, Kufstein, Villach, Graz e Klagenfurt. E poi ancora Strasburgo in Francia e il suo Christkindelsmärik in Alsazia, Colmar, Annécy e Lione. Praga nella Repubblica Ceca con quello di Piazza Venceslao, situata a 5 minuti di cammino da Piazza della Città Vecchia e poi ancora, Budapest, in Ungheria e il suo famoso mercatino di Piazza Vörösmarty, vicino alla via dello shopping più grande della città Vaci Utca.

Questo e molto altro ancora, le mete proposte da Chiesa Viaggi, che possono essere di un giorno per visite veloci, di solito sul nostro territorio o di alcuni giorni, specialmente all'estero dove, oltre a recarti presso i mercatini di Natale potrai fare una visita guidata alla scoperta delle bellezze della città.