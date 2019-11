Tassa auto aziendali, il presidente di Confindustria Cuneo Gola: "Una stangata per le imprese cuneesi"

All’indomani delle anticipazioni sulla manovra finanziaria il presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola esprime grande preoccupazione per l’aumento spropositato delle tasse che graveranno pesantemente sulle imprese: “Dopo la plastic tax che metterà in difficoltà molte aziende cuneesi che producono imballaggi in plastica e la quasi totalità delle imprese che li utilizza per il confezionamento dei prodotti, ci troviamo la stangata della tassa sulle auto aziendali che colpirà l’80 per cento delle flotte aziendali. Su un auto media si passerebbe da un prelievo di circa 600 euro all’anno a quasi duemila, ma colpirà anche i lavoratori che avranno un analogo aumento della trattenuta in busta paga. Un assurdo castigo per una Provincia ad alta produttività come la nostra”.