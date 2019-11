Dopo la notte di Halloween, ecco dove andare e cosa fare durante il Ponte dei Santi

Scopri tutti gli eventi della Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it; per aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative qui elencate consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni





Fiere, sagre e manifestazioni varie

Ad Alba, prosegue l’89° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, manifestazione che caratterizza l'autunno della città con un fitto programma di appuntamenti e approfondimenti dedicati agli enoturisti più esigenti e che offre ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino, annusare, toccare, assaggiare gli elementi della cultura materiale del Piemonte attraverso degustazioni, esperienze sensoriali e laboratori. Anche durante questo ponte dei Santi appuntamento con i mercati dedicati alle eccellenze agroalimentari e le produzioni artigianali del territorio, approfittando anche delle numerose iniziative culturali.

“Alba truffle bimbi”, lo spazio a ingresso libero in piazza Medford dedicato ai più piccoli, sarà aperto da venerdì 1° a domenica 3 novembre dalle 11 alle 19. Novità di questa edizione i laboratori di istigazione alla creatività, ogni giorno di Fiera dalle 16 alle 18, con ingresso gratuito, su prenotazione telefonando al numero 335.1301912. Temi dei laboratori di questo fine settimana: “Alla ricerca del tartufo” e “Nel bosco di nocciole”, per scoprire, vivendo le divertenti avventure del cane Tabui, il territorio, ritrovando l’amore per la terra e per le proprie radici.

Anche “Alba Truffle Show”, show cooking con eventi gastronomici, prevede l’apertura straordinaria venerdì 1° novembre, in Sala Beppe Fenoglio, ingresso Mercato Mondiale del Tartufo.

Info e programma completo: www.facebook.com/tartufobiancoalba e www.fieradeltartufo.org





Sempre ad Alba, in piazza Risorgimento, in questo fine settimana al Salotto dei Gusti e dei Profumi, a partire da venerdì 1° novembre ci sarà la manifestazione “Nocciola Piemonte IGP Alta Langa. La più buona del mondo”. Il programma prevede degustazioni guidate, seminari, animazioni e musica tradizionale dell’Alta Langa.

Appuntamento in Piazza Risorgimento dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Il Salotto dei gusti e dei profumi racconterà storie che intrecciano colli, frutti, persone, bollicine e dolci in una sola grande trama fino a domenica 3 novembre. Nel giorno di Ognissanti la nocciola si fa scienza con Francesco Caffa: al centro dell’intervento le proprietà nutrizionali del frutto con un intermezzo misurato in calici di Moscato. Il 2 novembre è in programma uno dei momenti d’apice della manifestazione: la discesa dei Confratelli della nocciola tonda gentile di Cortemilia.

Info e programma completo: www.fieradellanocciola.it





Un altro importante evento gastronomico che si svolgerà ad Alba in questo fine settimana, da venerdì 1 a domenica 3 novembre, è “Langhe e Roero in Piazza con la Granda”, iniziativa che darà la possibilità di conoscere ed acquistare i principali prodotti che firmano la tipicità della terra albese. Lungo Via Cavour e in Piazza Duomo, nel cuore del centro storico, saranno in scena i prodotti d’eccellenza del territorio: i formaggi, dal Raschera fino al Castelmagno, i prodotti della terra, dal Porro di Cervere ai funghi, e alcune delle specialità dolciarie più conosciute, dalle Praline al torrone fino ai ricercati Baci di Cherasco. E poi ancora: dal Miele al Salame, dalle Tome di Langa ai Ravioli al Plin, il centro storico sarà pervaso dai profumi delle varie specialità.

A fianco dell’eccellenza gastronomica non mancherà il vino con circa 100 etichette di Langhe e Roero, in rappresentanza della migliore produzione vinicola del territorio.

La manifestazione avrà luogo nel Centro Storico dalle 10.00 alle 19.00 il venerdì e la domenica, dalle 16.30 alle 19.00 il sabato. Info: www.gowinet.it





Anche in questo fine settimana, sabato 2 e domenica 3 novembre, nell’Enoteca di Barbaresco prosegue “Piacere Barbaresco”, degustazione di vini di diversi produttori nei locali dell’Enoteca; verranno ospitati nei locali dell’Enoteca 8 diversi produttori (4 al sabato e 4 alla domenica) che metteranno in degustazione e vendita fino a 3 Barbaresco differenti. Una degustazione più intima che si svolgerà all’interno di quella che è a tutti gli effetti la casa del Barbaresco e che offrirà agli eno appassionati l’occasione di legare ai profumi e ai sapori dei vini le parole di chi li ha prodotti.

Info: www.enotecadelbarbaresco.com





A Dogliani, sabato 2 novembre, per tutta la giornata è in programma “La Cisrà - Fiera dei Santi”, rassegna commerciale tra le vie e le piazze del centro storico, con oltre 300 espositori. Presso Piazza Martiri per la Libertà, sotto l’ala ottocentesca, verrà distribuita la tradizionale “cisrà”, minestra di trippe e ceci preparata secondo l’antica ricetta, ricordo di un’antica tradizione. A partire dal ‘600, si racconta che proprio a Dogliani, durante la Fiera dei Santi, i membri delle Confraternite dei Battuti fossero soliti offrire una ciotola fumante di questa zuppa ai fedeli, stanchi ed affaticati, che giungevano alla fiera dopo aver percorso a piedi lunghissime distanze per partecipare alle funzioni religiose e all’ultimo mercato prima della stagione invernale. A partire dalle prime ore del mattino un inebriante profumo di minestra invaderà le vie del paese, richiamando i primi visitatori ad avvicinarsi per gustare la calda scodella di Cisrà accompagnata da un bicchiere di vino Dogliani Docg dei produttori della Bottega del Vino. Ogni anno è possibile acquistare la scodella, pezzo da collezione, nel quale viene servita questa minestra, realizzata dalle Ceramiche Besio. Info: www.comune.dogliani.cn.it





Sempre a Dogliani, domenica 3 novembre, la Bottega del vino invita al quarto e ultimo appuntamento di “Autunno con il Dogliani”, occasione per riscoprire i vini del territorio in compagnia dei produttori. I banchi di assaggio saranno allestiti nelle cantine cinquecentesche del convento adiacente la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Saranno offerti in degustazione non solo il Dogliani, ma anche vini bianchi, metodi classici e altri rossi del territorio, accompagnati da ravioli al plin, pinzimonio, bagna caoda, merluzzo fritto e insalata liquida. Il costo della degustazione è di 15 euro e permette di assaggiare tutti i vini dei produttori che partecipano alla giornata. La manifestazione si terrà nella Bottega del vino di piazza San Paolo. Per tutta la giornata si terrà anche la grande fiera commerciale, con oltre trecento espositori e sotto l’ala mercatale ci sarà il mercato dei contadini delle Langhe. Anche quest’anno, alle 15.30, si potrà visitare la confraternita dei Battuti, monumento nazionale del Barocco piemontese, dove dal 1600 ha avuto origine la tradizione di distribuire la cisrà ai pellegrini. Info: www.facebook.com/bottegadelvinodogliani





Presso lo Sferisterio comunale di Guarene, lungo la strada via Divisione Alpina Cuneense, si rinnoverà l'edizione numero 2 della "Castagnata di Guarene", a cui tutti sono invitati.

Organizzata dalla Pro Loco locale, la distribuzione di castagne arrostite servite nel classico cartoccio avrà luogo venerdì 1° novembre dalle ore 15,30 fino alle 20,30.

A portare allegria e far rivivere il clima di festa di un tempo passato ci saranno personaggi con i loro canti tipici della tradizione contadina. Inoltre, la Pro Loco guarenese metterà a disposizione vin brulè e cioccolata calda, con offerta libera.

Le ottime castagne sono state raccolte in montagna e vengono fornite dall'Azienda agricola di Guglielmo Canavese di frazione Pievetta (Priola) in Val Tanaro.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo: sarà a disposizione uno spazio con tettoia, per la consumazione del frutto autunnale dalle caratteristiche energetiche e nutritive.





La prossima serata danzante a Somano si terrà sabato 2 novembre, alle 21, nella sala polivalente. Ospite della Pro loco sarà l’orchestra Liscio 2000. Info: www.facebook.com/Pro-Loco-Somano





A Magliano Alfieri, domenica 3 novembre, è prevista la “Festa dello zafferano” con i produttori delle Colline Alfieri. Alle ore 11, ritrovo nel parcheggio del Cimitero, in via Giovanni Cane per passeggiata al campo di zafferano e incontro con il produttore; ore 12,15 a San Antonio, presso il salone polifunzionale di via IV Novembre incontro con il dottor Konstantin Steinmeyer e mercatino dello zafferano; ore 12,45, pranzo “Lo zafferano a tavola” su prenotazione.





Ad Acceglio, venerdì 1° novembre, in piazza Nais, la Pro Loco organizza, a partire dalle ore 14.30, la castagnata dei Santi con distribuzione di caldarroste, vin brulé e the per tutti.

Sabato alle 16, in borgata Chiesa di Celle di Macra, è in programma la gran castagnata, accompagnata dalla musica del gruppo “Ciafardei”. A seguire si potrà cenare alla locanda “Maraman” (15 euro, prenotazione al 349-5326880). Vin brulé e tè saranno offerti dalla locanda e dalla Pro loco Seles. Info: proloco.seles@gmail.com





A Monterosso Grana, sabato 2 novembre alle 14.30, presso l’area del Campo, ci sarà una grande castagnata. Alle 20 apericena offerto e, a seguire, si potrà assistere allo spettacolo teatrale con la Compagnia Instabile Valgranese presso la bocciofila di San Pietro. La giornata è gratuita, tutte le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza alla famiglia di Alice, ragazza in cura presso l’Istituto Pediatrico Gaslini di Genova





Ad Entracque, venerdì 1° novembre Entracque Eventi ha organizzato per chi trascorrerà il ponte dei Santi in valle Gesso, la tradizionale castagnata con una distribuzione di “Mondaj” in piazza Giustizia e Libertà.

Il centro “Uomini e lupi” aprirà il 1°, 2 e 3 novembre e poi sarà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria per tutto il resto del mese. Orari: Centro visita (piazza Giustizia e Libertà) 10-13 e 15-18; Centro faunistico (località Casermette) 10-18. Info: tel. 0171-1740052.





A Mondovì, nei rioni Breo e Piazza, da venerdì 1 fino a domenica 3 novembre, è in programma “Peccati di gola e la Fiera regionale del Tartufo 2019”, rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio delle Alpi del Mare con degustazioni, esposizioni, cucina sul posto ed un ricco calendario di eventi correlati (cene tematiche, mostre, spettacoli).

Ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione con tante iniziative rivolte sia ai giovani che alle famiglie. Le aree espositive saranno aperte dalle ore 9.00 alle ore 20.00, mentre le aree di somministrazione di cibo e bevande attenderanno i visitatori dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Il programma prevede la mostra-mercato delle eccellenze agroalimentari nella “Expo del Gusto” di corso Statuto, sapori e profumi delle De.Co. monregalesi nell’area “Melaviglia” di corso Statuto e piazza Martiri della Libertà, “Il tartufo e le sue meraviglie” in piazza Cesare Battisti, i prodotti da forno del territorio nella zona “Pan per focaccia” di piazza San Pietro e le castagne monregalesi in piazza Maggiore all’interno della nuova area tematica “Cuor di castagna”. Oltre alle zone più ‘mangerecce’ delle “Osterie dei golosi” in piazza Santa Maria Maggiore, “Mangiamac” con il suo street food e “Birropolis” con le sue birre artigianali in corso Statuto/piazzetta Levi e il “Rakikorner” in piazzetta Comino per la degustazione di Rakikò. La Condotta Slow Food Monregalese curerà i tanti laboratori ludico-didattici, le esperienze sensoriali, i workshop, le degustazioni guidate e gli incontri con gli esperti in programma nel corso delle tre giornate, presso l’“Agorà della Gola”, in piazza Moizo (via Sant’Agostino).

Info e programma completo: www.comune.mondovi.cn.it - www.peccatidigolamondovi.it





Eventi per bambini e famiglie





Anche il 3 novembre, come ogni prima domenica del mese, visite speciali al Castello di Barolo dedicate alle famiglie. Due modalità di accesso: la visita family e il gioco family. La prima, più tradizionale, prevede l’accompagnamento con una guida preparata che parlerà del Museo e dei suoi allestimenti con un linguaggio rivolto soprattutto ai bambini. L’altra è più social e “fai-da-te”, con l’acquisto di una sorta di mappa ludica per giocare insieme con mamma e papà a cercare dettagli e prendere appunti sul museo, per poi magari condividere l’esperienza attraverso i Social network. Info: www.wimubarolo.it





A Pian Munè di Paesana i rifugi resteranno aperti tutti i giorni fino a domenica 3 novembre con menù tipicamente autunnali e eventi in occasione della tradizionale festa di Halloween.

Anche il Bosco “La Trebulina” diventa speciale… e si trasforma in un bosco stregato!

Non resta che venire a visitarlo e partecipare ai due eventi organizzati.

Sabato 2 novembre: Passeggiata notturna paurosa nel bosco a tema Halloween per Famiglie. Vestirsi in modo pauroso. Partenza a scelta tra le 19.30, le 20.30 oppure le 21.30. Costo a partecipante 4 euro e la festa continua poi al rifugio.

Domenica 3 novembre: Halloween per bambini con merenda spaventosa e passeggiata nel bosco alle ore 14. Costo 4 euro a partecipante. Non dimenticare di travestirsi.

Info: www.pianmune.it

A Busca, domenica 3 novembre, dalle ore 14,30, presso il Parco ex Convento Cappuccini l'associazione INGENIUM APS è lieta di accogliere grandi e piccini nell'ambito dell'iniziativa "Porte Aperte": sarà possibile visitare le aree espositive già operative (miniature, museo del Tombolo, macchinari d'epoca), e girare per il parco sul "mitico" trenino!





A Frabosa Sottana, nella località Prato Nevoso venerdì, sabato e domenica è in programma intrattenimento per famiglie all’Halloween village. Venerdì 1° novembre, dalle 15, gonfiabili, truccabimbi, musica, animazione e giochi per bambini mascherati. Sabato 2, gonfiabili, pentolaccia, animazione con Asso e giochi a tema. Domenica 3, dalle 15, gonfiabili, spettacolo, giochi di magia, caccia al tesoro per i bimbi. Durante il week end saranno aperti negozi e ristoranti.

Musica, cultura e spettacoli





A Mondovì, a corollario della rassegna “Peccati di gola e la Fiera regionale del Tartufo 2019” sono previste varie iniziative culturali; ad esempio è in programma l’esperienza di visita immersiva “Infinitum” all’interno della Chiesa della Missione di piazza Maggiore, su prenotazione: il primo ed unico percorso in Piemonte nel quale lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo ciclo pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°.

L’orario di apertura dell’iniziativa “Assapora la cultura” è dalle ore 10 alle 18 per l’Ufficio Turistico IAT Comune di Mondovì e dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 per la Torre Civica e i monumenti del Sistema Urbano Integrato Mondovì Città d’arte e cultura e Museo della ceramica, entrambi in piazza Maggiore. Mentre, nell’ambito delle iniziative di “A scuola con gusto”, gli studenti del Liceo di Mondovì, proporranno un’esposizione temporanea di una raccolta di antichi strumenti di fisica, patrimonio storico del MuBec, museo scientifico dedicato al fisico monregalese G.B. Beccaria e l’Album degli scienziati, in piazza Maggiore nell’atrio dell’ex Tribunale, dalle ore 14,30 alle ore 18,30. La funicolare seguirà i seguenti orari di apertura: venerdì 1° e domenica 3 novembre, dalle 9 alle 21, e sabato 2 novembre, dalle 7,30 all’1 di notte.

Info: www.comune.mondovi.cn.it





Ad Alba, il quinto appuntamento di Classica, la rassegna curata da Giuseppe Nova, direttore artistico dell’Alba music festival, è in programma domenica 3 novembre alle 11 nella chiesa di San Giuseppe con due ospiti internazionali: Alexander Hülshoff, violoncello, e la pianista Joanna Przybylska. Insieme presenteranno brani di Brahms, Rossini, Dvorák e Paganini. Il biglietto d’ingresso singolo con prevendita e posto riservato nelle prime file, acquistabile sul sito internet www.alba musicfestival.com, costa 12 euro. L’ingresso alla biglietteria, il giorno stesso del concerto, costa otto euro. I minori di dieci anni hanno ingresso libero. Info: www.albamusicfestival.com





Sempre ad Alba, è previsto un lungo fine settimana dedicato al tour guidato di Alba Sotterranea. Le visite porteranno gli appassionati di archeologia alla scoperta della storia della capitale delle Langhe: dall’età del bronzo ai Romani al Medioevo, fino ad arrivare a oggi. Sono previsti vari turni di visita sia in italiano sia in inglese. Info e prenotazioni (obbligatorie): www.ambientecultura.it





L’Uvernada, festa tradizionale dei Lou Dalfin, per il quarto anno a Saluzzo, è la conclusione del Festival Occit’Amo, che unisce le Valli Grana, Maira, Stura, Po, Infernotto e Varaita ed i comuni di Saluzzo, Manta, Scarnafigi, Bagnolo, Barge, Lagnasco, Verzuolo e Moretta.

Venerdì 1° novembre, alle 21, al Pala CRS, a Saluzzo è in programma “Suoni del Futuro Remoto”, Partitura per Orchestra e Suoni Naturali.

Sabato 2 novembre, al mattino, al mercato di Saluzzo, nel centro cittadino, Jean Paul Faraut ritorna a Uvernada e si metterà alla guida di un manipolo di tamburi che percorreranno le vie dell’antico mercato saluzzese, mentre nel pomeriggio Daniela Mandrile sarà protagonista con uno stage di danze negli spazi della Ex Caserma Musso.

Sabato 2 novembre, dalle ore 20.00, sempre al Pala CRS, ci saranno i concerti di Lou Dalfin che si alterneranno con i Lou Tapage.

Il Pala CRS sarà poi anche il luogo dove assaporare sapori del territorio (Vini del Consorzio, birre artigianali e liquori delle vallate) o curiosare il piccolo artigianato locale.

Info: www.occitamofestival.it/uvernada-2019





Sempre a Saluzzo, sabato 2 novembre è in programma la visita guidata per scoprire “Il fascino di un’antica capitale”. L’itinerario parte dalla Castiglia alle 14.30 e prosegue in Salita al Castello, con la descrizione del Palazzo delle Arti liberali, e l’Antico Palazzo Comunale, quindi conduce, passando dalla Chiesa di San Giovanni, a Casa Cavassa, per ammirare la pala della Madonna della Misericordia di Hans Clemer. L’ultima parte del percorso porta in piazzetta dei Mondagli con Casa Pellico, e all’ingresso del Duomo di Saluzzo. Costo 5 euro, gratuito sotto i 12 anni.

Prenotazioni: 800392789 o saluzzo@coopculture.it





A Vicoforte Mondovì sono prorogate fino all’8 dicembre le visite dell’edizione 2019 di “Magnificat”, l’emozionante esperienza che consente di conoscere il Santuario e la sua grandiosa cupola ellittica, la più grande al mondo.

Per la visita sono attivate due tipologie di percorso: il “Percorso di salita alla cupola” (riservato ai maggiori di 14 anni), di due ore circa, consente ai visitatori, muniti di elmetto e imbrago di sicurezza, di raggiungere la sommità dell’edificio e di godere di un affaccio mozzafiato dall’alto del cupolino a più di 50 metri di altezza. Il “Percorso breve”, di più agevole accesso e della durata di 45 minuti circa, offre l’opportunità di godere di un suggestivo affaccio sui 6.000 metri quadrati di affresco, attraverso i finestroni posti a 23 metri di altezza. Ogni gruppo in visita è accompagnato da una guida e, nel percorso che raggiunge il cupolino, anche da un responsabile della sicurezza.

Sarà possibile effettuare le visite il venerdì, il sabato e la domenica.

Info e prenotazioni: 331/8490075 e www.kalata.it





A Fossano il Castello dei Principi d'Acaja sarà aperto al pubblico durante il ponte di Ognissanti. Da venerdì a domenica sono in programma visite guidate con partenza alle 11 e alle 15. Ritrovo presso l'Ufficio Turistico (corte interna del Castello), consigliata la prenotazione. A pagamento.

Info: www.visitfossano.it/portfolio/castello-fossano





Gli Amici di Bene invitano domenica 3 novembre al “Concerto dedicato a chi non c’è più”, in cui si esibirà il coro Albino Bonavita del Cai di Fossano. Appuntamento a Bene Vagienna alle 21 nella

Chiesa di San Francesco. Info: https://amicidibene.it/eventi/194-eventi-102019





Domenica 3 novembre a Cuneo, alle 21 alla chiesa del Sacro Cuore per la rassegna “Bruni d’Autunno 2019” va in scena “J.S. Bach – Passione secondo Giovanni BWV 245”. Coro e orchestra barocca dell’Accademia “Ruggero Maghini”, dirige Claudio Chiavazza. Alle 11 alla sala del

CDT, Largo Barale 1, conferenza di presentazione della “Passione di Bach” a cura di Chiara Bertoglio e Claudio Chiavazza. Info: 0171/690217 e www.orchestrabruni.it





Si conclude la rassegna organizzata dalla compagnia teatrale “El Fornel” di Racconigi a Sommariva del Bosco. L’ultimo appuntamento nell’accogliente teatro “Don Marco Bongioanni”, nella struttura polifunzionale comunale di viale Scuole, è per le ore 21.10 del prossimo sabato 2 novembre. Sul palco, “El Fornel” presenterà la divertente commedia “Manuale ‘d le fumne (Donne: manuale utente)”. Anche per l’ultima serata l’ingresso a teatro costerà 8 euro (ridotti 7 euro).