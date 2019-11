Festival dei Giovani Musicisti Europei: arriva il pianista Giorgio Trione Bartoli

Si è concluso con una lunga “standing ovation” il concerto del quartetto di sassofoni Xenon.

Il successo del Festival dei Giovani Musicisti Europei ormai non stupisce più: sala sempre piena, interesse costante. E domenica, 17 novembre, a Mondovì Piazza alla sala del Circolo di Lettura (nel solito orario in matinée alle 10.30) arriva il pianista Giorgio Trione Bartoli, uno degli astri nascenti della musica classica in Italia. Il giorno successivo, lunedì 18, concederà il bis a Cuneo: appuntamento alle ore 18 in Sala San Giovanni.

Ogni anno al Festival il pianoforte ha un suo spazio importante. Chi meglio di Giorgio Trione Bartoli può rappresentarlo oggi? Giovanissimo (classe 1996), è nato a Trani e si è laureato con il massimo dei voti e menzione d’onore presso il Conservatorio di Bari. Negli ultimi anni ha collezionato numerosi premi nazionali ed internazionali.

È stato protagonista al “Premio Casella” al teatro La Fenice di Venezia o al Cleveland International Piano Competition in America. Ha vinto rassegne internazionali in Polonia o nei Paesi Bassi.

Il programma che presenterà al pubblico di Mondovì e Cuneo prevede Beethoven (Sonata f-moll op. 2), Chopin (Scherzo op. 20), Albeniz (Triana) e si concluderà con il Walzer Faust di Liszt e Gounod. Un concerto davvero incredibile quello dei quattro sassofoni tedeschi, che nel pomeriggio hanno replicato a Saluzzo, al cinema teatro Magda Olivero. Con uno strumento moderno (è stato inventato a metà Ottocento) i giovani dello Xenon Quartett hanno interpretato con maestria maestri classici, come Haydn e Bach.

«Con sonorità nemmeno immaginate da chi le aveva composte», ha detto nel corso dell’introduzione il maestro Marco Ravizza. Ma non è mancata nemmeno la sperimentazione, con un brano rumoristico scritto “ad hoc” per loro da Alvarado. Un atto coraggioso: una musica che sembra vento più che suono. Un brano che esplora tutte le possibilità del sassofono. Il ritorno al classico ha poi trascinato con sé il pubblico, fino ai due bis finali. Applausi e tutti in piedi: «Una bella abitudine che mi stupisce piacevolmente ogni volta - commenta con soddisfazione il direttore artistico Lutz Lüdemann - . Grazie al nostro pubblico che ha creato la solita stupenda atmosfera».