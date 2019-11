Tre Toro club si ritrovano a Barge per una cena con i calciatori del Torino

Una cena con i propri idoli del Torino Calcio Fc e una serie di ospiti si terrà martedì 5 novembre alle 20, all’Alter Hotel di Barge. L’appuntamento è organizzato dai Toro Club di Moretta, Macello e Barge.

I nomi dei due calciatori verranno comunicati solo a inizio settimana e, malgrado sia un momento difficile in casa granata, visti i risultati in campionato, la serata vedrà numerosi protagonisti del mondo del Torino, come lo speaker Stefano Venneri, la giornalista Mediaset Silvia Vada, il cantautore Valerio Liboni, il giornalista scrittore Ermanno Eandi e un’icona granata come Gianpaolo Ormezzano. Il costo della cena è di 30 euro per gli adulti e 20 per i ragazzi sotto i 14 anni.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 2 novembre al 348 9288376, oppure al 339 4712807 o ancora al 339 5610705.