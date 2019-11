Cosa ci riservano le stelle? L'oroscopo di Corinne dal 1° all'8 novembre

ARIETE: Marte opposto al Sole invita alla prudenza e alla riflessione onde evitare controproducenti gesti impulsivi o il rischio di beccare, in qualche settore, un solenne bidone mentre, per contrapposizione, il trigono di Giove vi aiuterà in un’ardua impresa portando una nota di ilarità al solito tran tran. Domenica adatta allo shopping, alle uscite pomeridiane, al relax ed opportunità di riabbracciare una personcina veramente deliziosa e carina. Propensione alle infreddature.

TORO: Ingranate la marcia e partite verso le mete prefissate lasciando cuocere nel proprio brodo gli invidiosi e i presuntuosi! Chi ha cause in sospeso invece preventivi dei rimandi od incagli. Una notizia vi lascerà a bocca aperta e un vago senso di spossatezza coglierà alla sprovvista. Gli accoppiati badino a non bisticciare e ammettano un errore mentre i single non ricomincino relazioni consunte: meglio un bel ricordo che un pessimo rimpianto. Forme infiammatorie.

GEMELLI: Qualcosa turba o non siete in perfetta forma al punto di posticipare, se fattibile, degli appuntamenti con l’intento di dedicare più spazio a voi e ai vostri problemi… Chi aspira ad un positivo cambiamento sappia che questo avverrà ma soltanto dopo aver superato un’altra prova… Preventivate inoltre degli sborsi per macchina, scadenze, bollette, dottori, vestiario o domicilio ma pure dei compiacimenti per la riuscita di un progettino od un bambino. Tendenza a spaccare oggetti.

CANCRO: Se la fase di ristagno permane e attendete una spintarella da stelline imbranate e rintronate sappiate che, di punto in bianco, rinsaviranno, illuminando i bui anfratti delle vostre aspettative anche se un leccapiedi vi “indorerà”, un rompiscatole vi tampinerà e un fastidio innervosirà. Tra coppie, figli, cooperatori, tante discussioni nasceranno per divergenze di opinione o scarsità di comprensione. Serate da combinare insieme a chi non seguita a commiserarsi e mugugnare.

LEONE: Tra impegni, sdegni, preoccupazioni, avrete spesso le “lune storte” e, ad aumentare lo stress, contribuiranno pure delle questioni, lavorative, finanziarie o domestiche di non ordinaria amministrazione … Un pizzico di svago, un ghiribizzo, una serata allettante, avrebbero il potere di rigenerarvi: concedetevele senza titubare! In ambito affettivo un imprevisto farà meditare mentre chi deve compiere scelte di notevole entità veda di posticiparle a dicembre…

VERGINE: Quanti pensieri affollano la testolina … Non siete paghi e non godete di ottima forma ragion per cui chiedete, a chi vi attornia, di essere tollerante nei guizzi di irrequietezza e di tristezza, nelle intime contraddizioni e nelle contrastanti emozioni … Arriveranno giorni migliori … basta unicamente saper aspettare … Curate la dieta limitando zuccheri, grassi, sale, fritti e cibi nocivi per la pressione, il fegato e la glicemia. Venerdì scompaginato e buffo comunicato.

BILANCIA: Giove omaggia e incoraggia: approfittatene per sistemare sospesi, girare le logore pagine di mesi complicati, vivacizzare la routine, frequentare mattacchioni, rivendicare diritti, invitare chi vi alletta… Un tipo immaturo ed insicuro darà in escandescenze cercando il pelo nell’uovo per scemenze. Economicamente dovrete sostenere delle spese o tirare la carretta ma un’entrata inusitata o una vincita vi ringalluzzirà. Indisposizioni stagionali. Ritrovi gaudenti e noie dal maltempo.

SCORPIONE: Rispetto, dialogo, sincerità: elementi fondamentali in qualsiasi rapporto che, senza tali prerogative, non avrebbe né inizio né continuità… Da parte vostra trattenete la rabbia e agite in conformità di quelle che reputate essere le vostre legittimità pretendendo in simultanea dagli altri la medesima lealtà… Un pizzico di malumore andrà accreditato ad una risposta tardante a pervenire o una questione da definire. Compleanno singolare per chi, nei prossimi giorni, avanza d’età…

SAGITTARIO: Pieni di buone intenzioni vi farete in quattro per chi, dietro quel sorrisino da finto saccente, non comprende un accidente… Eppure rendesi necessario mordersi la lingua, azionare l’arguzia e le doti diplomatiche affinché una discussione non sollevi un polverone! Un evento assai significativo sta per variare la quotidianità e ne sarete contenti… Giocate o rigiocate dei numeri al Lotto: la fortuna potrebbe guardare proprio nella vostra direzione…

CAPRICORNO: Malgrado il periodo appaia impegnativo sbrigate le quotidiane faccende con estrema calma sennò va a finire che non concludete un accidempoli… Le svagate stelline sembrano girare le spalle rendendo un po’ ostica la quotidianità ma trattasi di una fase transitoria da contrastare con un efficace ottimismo… A titolo precauzionale, per non incappare in imprevisti, sorvegliate finanze, affetti, andazzo lavorativo e posticipate eventuali iniziative in codesti campi.

ACQUARIO: Novembre, mese di ricordi, camini scoppiettanti e sogni stagnanti … Il trigono di Marte sprona ad agire, dare un senso al tempo e a ciò che di insensato state vivendo… Una panzana o il contegno di un tipo sibillino vi lascerà annichiliti dando filo da torcere almeno finché glielo permettete... Se appartenete alla stirpe dei gelosi moderatevi e calmatevi: nulla è come sembra e tutto va chiarito… Preventivate inoltre delle novelle inattese, un acciacchino e un sabato stuzzichino.

PESCI: Sarete piuttosto dubbiosi sulla sincerità di un personaggio dalla duplice personalità che non convince o puzza lontano dieci miglia di falsità, constatando, magari più avanti, di avere perfettamente ragione specie quando si smaschererà… Per il resto la settimana vi vedrà abbastanza nervosetti ed impegnati in un fracco di faccende dove quasi nessuno vi aiuta a far niente… Soldini da sborsare per uno sfizio, un dono o un aggeggio. Stramberie da donzelle e weekend strampalato.