“Assistenza e cura tra memoria e futuro”: evento a "La Residenza" di Rodello (VIDEO)

Grande successo a "La Residenza" di Rodello per l’evento organizzato congiuntamente da Diocesi di Alba, Fondazione Banca d’Alba e Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo.

Martedì 29 ottobre è stata presentata la neonata Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo, il nuovo ente istituito dalla Diocesi di Alba a supporto di tutte le iniziative diocesane nel campo della salute. Il giorno idealmente scelto per l’avvio della sua attività, per volere del vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, è l’11 febbraio, memoria della Beata Vergine di Lourdes, in cui la Chiesa celebra anche la Giornata mondiale del malato.

Ecco le voci dei protagonisti intervistati da Renata Cantamessa.

Il vescovo ha nominato presidente della Fondazione don Valerio Pennasso; membri del Consiglio d’amministrazione – che non percepirà alcun compenso per il proprio operato – don Claudio Carena, don Angelo Conterno, il dottor Piero Bo, il dottor Giovanni Monchiero, il dottor Giovanni Fenocchio e il dottor Tino Cornaglia; revisore dei conti è l’avvocato Marco Didier.

Ascolta l'intervista a don Valerio Pennasso.

A seguire ill convegno “Assistenza e cura tra memoria e futuro”. Ecco gli auguri degli ospiti e dei protagonisti