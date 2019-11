Tutti alla Fiera del Tartufo di Alba: lunghe code al casello autostradale di Govone

Tarda mattinata 'difficile' per chi deve spostarsi tra Asti e Alba, con rallentamenti e code tanto sulla tangenziale di Asti quanto in prossimità del casello autostradale di Govone.

Le prime, in fase di quasi completo smaltimento, sono state causate da un tamponamento tra due auto, una “500” e una “Punto”, che si sono scontrate nel tratto tra il distributore di benzina e l’uscita per Isola d’Asti. Sinistro, fortunatamente senza particolari conseguenze per le persone coinvolte, rilevato dalla Polizia Stradale.

Situazione tutt’altro che rosea anche alcuni chilometri dopo, per l’appunto all’altezza del casello di Govone, dove si segnalano code, presumibilmente dovute a un forte afflusso di turisti che, anche approfittando della giornata festiva, si stanno recando ad Alba per visitare la Fiera del Tartufo.