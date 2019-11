"L'etichettatura resterà obbligatoria": il "made in Italy" è salvo

Il verdetto della Commissione Europea non è ancora stato emesso, ma con ogni probabilità la retromarcia sarà presto ingranata. Con un sospiro di sollievo per il "made in Italy".

L'annuncio è stato dato a Mondovì, in occasione della cerimonia inaugurale di "Peccati di Gola", dal segretario di zona della Coldiretti, Gianni Gentile : "Un traguardo fondamentale, raggiunto grazie all'operato delle amministrazioni comunali e al coinvolgimento dei consumatori, che si sono fatti essi stessi portavoce di una causa fondamentale per la nostra salute e per il nostro benessere alimentare" .

Come sottolineato a livello nazionale da Coldiretti, "l'iniziativa si prefigge di rendere obbligatoria l'indicazione del paese di origine per tutti gli alimenti trasformati e non trasformati in circolazione nell'UE, senza deroghe per i marchi registrati e le indicazioni geografiche e per quanto attiene agli alimenti trasformati, l'etichettatura di origine deve essere resa obbligatoria per gli ingredienti principali, se hanno un'origine diversa dal prodotto finale. La petizione chiede infine di migliorare la coerenza delle etichette, inserendo informazioni comuni nell'intera Unione circa la produzione e i metodi di trasformazione, al fine di garantire la trasparenza in tutta la catena alimentare".