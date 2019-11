Il Sinodo e il ruolo fondamentale delle donne nella Chiesa per papa Francesco

Il Sinodo sull’Amazzonia è finito. Il documento conclusivo è coraggioso sull’apertura ai preti sposati nelle aree più remote (ma passando dal diaconato permanente), un po’ meno sulla possibilità di un diaconato femminile. Eppure, la crisi di vocazioni investe in qualche modo anche la necessità di rivalutare il ruolo delle donne all’interno della comunità ecclesiale.

In Vaticano la questione è ancora allo studio sulla base di un principio richiamato dall’Assemblea: “Il diritto canonico, per le donne, prevede tutto, tranne che ascoltare la confessione e celebrare la Messa”.

Degli 1,3 miliardi di cattolici al mondo, più della metà sono donne. Se al Sinodo erano solo 35 su oltre 200 partecipanti, senza diritto di voto, ma con possibilità di parola, nelle unità pastorali le donne sono un numero ben maggiore e molto attive in servizi liturgici o in attività socio-caritative. Specie dalle nostre parti dove tanti servizi nelle chiese sono prestati proprio da donne di fede che sono Ministri Straordinari della Comunione e si offrono all’ufficio delle letture nella Messa.

In questo senso, a Bra le quote rosa sono già entrate a far parte di antiche confraternite religiose (segnatamente i Battuti Neri) ed incarnano il messaggio di papa Francesco che le definisce “ esempio nella trasmissione della fede e della cultura”, attraverso i compiti di catechista, di educazione alla vita sacramentale e di evangelizzazione.

Proprio il Santo Padre, in più occasioni, ha dedicato al genere femminile espressioni che costituiscono una vera e propria investitura. “ Non riduciamo l’impegno delle donne nella Chiesa, bensì promuoviamo il loro ruolo attivo nella comunità ecclesiale. Se la Chiesa perde le donne, nella sua dimensione totale e reale, la Chiesa rischia la sterilità. Una Chiesa senza le donne è come il Collegio Apostolico senza Maria.

Il ruolo della donna nella Chiesa non è soltanto la maternità, ma è più forte: è proprio l’icona della Vergine, della Madonna; quella che aiuta a crescere la Chiesa! Ma pensate che la Madonna è più importante degli Apostoli! È più importante! La Chiesa è femminile: è Chiesa, è sposa, è madre”.

La posizione definitiva la stabilirà ancora papa Francesco in una Esortazione apostolica che dovrebbe arrivare entro la fine del 2019, con riferimento alla situazione dell’Amazzonia. E poi dall’Amazzonia, chissà anche nella Chiesa tutta.