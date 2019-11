"'Peccati di Gola', ecco perché abbiamo chiuso corso Statuto": la replica del Comune di Mondovì al Centrodestra

Non si è fatta attendere la replica dell'amministrazione comunale di Mondovì alla lettera aperta diffusa nelle scorse ore dai consiglieri del Centrodestra Giampiero Caramello, Luciano D'Agostino, Laura Barello e Guido Tealdi, nella quale veniva contestata la decisione di chiudere al traffico veicolare per una settimana corso Statuto, che in queste ore ospita gli oltre cento espositori di "Peccati di Gola".

"Un evento come 'Peccati di Gola' - spiegano dal municipio - che interessa il centro storico cittadino e che quest'anno torna a svilupparsi lungo una delle sue arterie principali, cioè corso Statuto, richiede da parte dei monregalesi un importante contributo in termini di pazienza e sopportazione del disagio, ne siamo consapevoli. Nell'introduzione di limitazioni e chiusure al traffico si è tenuto conto delle esigenze degli allestitori e della normativa in materia di 'Safety and Security', cercando comunque di limitare il disagio: a questo proposito è stata assunta la misura sui parcheggi blu gratuiti".

CORSO STATUTO - Perché si è tornati alla chiusura di corso Statuto? "In primis - proseguono dal palazzo comunale -, perché non era possibile adottare, come l'anno scorso, la soluzione meno impattante di chiudere solo la seconda metà del corso, visto che ad oggi tutta piazza Ellero, anche la parte alla destra del corso, è occupata dal mercato cittadino recentemente riqualificato. Poi perché dai vari confronti avvenuti nei mesi scorsi è emersa la preferenza per questa soluzione, finalizzata a coinvolgere maggiormente l'intero tessuto commerciale cittadino, considerando l'impossibilità di allestire le vie interne del centro storico con le strutture messe a disposizione dagli organizzatori a commercianti ed espositori. Siamo fiduciosi che il disagio subito dai commercianti verrà ampiamente ripagato dal flusso di visitatori che gli esercenti cittadini sapranno certamente intercettare, tanto più che la chiusura di corso Statuto interessa due giorni festivi (venerdì 1 novembre e domenica 3) e un lunedì: tre giornate che, in una situazione di 'normalità' non sarebbero state lavorative".

PIAZZA - Non manca poi un riferimento al rione di Piazza, coinvolto anch'esso nella kermesse: "È interessato dall'evento non solo grazie alle tante iniziative culturali, da 'Infinitum' ad 'Assapora la cultura' e 'A scuola con Gusto' (aperture straordinarie del Sistema Urbano Integrato, Museo della Ceramica, ufficio turistico, esposizione degli antichi strumenti di fisica del 'MuBec' nell'atrio dell'ex tribunale a cura degli studenti del liceo 'Vasco-Beccaria-Govone', cena inaugurale a cura dell'istituto alberghiero 'Giolitti-Bellisario' e ben due mostre nell'antico palazzo di città: 'Bastoni da passeggio: utilità e prestigio' e 'Questo mondo teniamocelo caro', mostra fotografica a cura di 'MondovìPhoto'), ma anche grazie all'area 'Cuor di castagna', dedicata alle castagne monregalesi, con caldarroste, approfondimenti scientifici e simulazioni di raccolta castagne".

"SARÀ RIVOLUZIONE" - "I sacrifici di questi giorni sono finalizzati alla buona riuscita di un evento pensato e realizzato per far conoscere e promuovere il territorio e i suoi prodotti. Spiace constatare che l'effettivo disagio venga cavalcato politicamente proprio da chi, tre anni or sono, aveva definito i criteri e redatto il bando per l'individuazione del soggetto organizzatore della manifestazione per il triennio 2017-2019, scaduto il quale l'intendimento di quest'amministrazione, da sempre dichiarato, è quello di rivoluzionare completamente la manifestazione, attraverso il confronto e la condivisione con i cittadini e le associazioni di categoria interessate".