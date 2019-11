Telecamere di videosorveglianza a Breolungi? "Si difenda l'antica Pieve"

I consiglieri di Centrodestra, Giampiero Caramello, Luciano D'Agostino, Laura Barello e Guido Tealdi, intervengono su una delle tematiche cardine dell'attualità, locale e non solo, con particolare riferimento all'"antica Pieve di Breolungi, che riveste una grande ed indiscussa valenza storico/artistico/culturale da tutelare e valorizzare".



"Detto edificio - dichiarano - è ubicato in luogo isolato ed è stato oggetto in passato di danni e furto di importanti elementi decorativi e non solo (asportazione delle gronde in rame). L'attiguo cimitero ha subìto anch'esso analoghi episodi".



A fronte delle esperienze passate, i consiglieri chiedono in un'interrogazione al sindaco "se sia intenzione dell'amministrazione comunale dotare il sito della Pieve di Santa Maria in Bredolo e dell'attiguo cimitero frazionale di un adeguato sistema di videosorveglianza per mezzo di installazione di telecamere, atte a vigilare l'edificio storico e la zona circostante per dissuadere il ripetersi dei richiamati spiacevoli episodi" e, in caso affermativo, "in che tempi si ritenga di potervi provvedere".