Apprensione per Franco Graglia, ricoverato al Santa Croce di Cuneo

Franco Graglia, già sindaco di Cervere e attuale vicepresidente del Consiglio regionale, unico esponente di Forza Italia eletto a Palazzo Lascaris in provincia di Cuneo, è ricoverato in serie condizioni all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

La notizia si è diffusa in giornata suscitando apprensione tra i colleghi e gli amici di partito.

La conferma del ricovero arriva da un post su facebook della moglie, Sonia de Castelli che tranquillizza sulle condizioni di salute del marito.

“Ospedale Santa Croce: 700 anni di eccellenza. Una certezza ed una realtà – scrive la signora Graglia - che stiamo constatando in prima persona.

Un plauso ed un ringraziamento per l’efficienza e la professionalità a tutto lo staff del nosocomio cuneese, che sta gestendo magnificamente un momento di difficoltà del Vice Presidente del consiglio regionale Franco Graglia, che, unitamente alla famiglia, ringrazia tutti per l’interessamento e l’affetto dimostrati in questo frangente”.

Amici e colleghi di partito si stringono a lui e ai suoi familiari.

Primo fra tutti il segretario provinciale azzurro Maurizio Paoletti: “Augurissimi di pronta guarigione da parte mia e di tutto il comitato provinciale di Forza Italia. Ti aspettiamo presto. Rimettiti!”