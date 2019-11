Bisarca finisce fuoristrada sulla Saluzzo-Pinerolo: nessun ferito, pesanti rallentamenti alla circolazione

Si è risolto (fortunatamente) senza gravi conseguenze l’incidente stradale verificatosi questa mattina, intorno alle 11.30 lungo la strada provinciale 589, “dei Laghi di Avigliana”.

Una bisarca, da quanto si apprende senza auto sul rimorchio, per cause ancora in fase di accertamento è uscita di strada, per poi intraversarsi sulla sede stradale per poi finire in un campo di mais. Nel sinistro non si sono registrati feriti: scattato l’allarme, il comando dei Vigili del fuoco di Corso De Gasperi, a Cuneo, ha disposto l’invio sul posto di una squadra.

Per rimuovere la bisarca è stato utilizzato un sollevatore a braccio telescopico. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Per consentire le operazioni, il traffico ha subito pesanti rallentamenti (la SP 589 è un’arteria ad alto scorrimento).