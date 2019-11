Per gli inquirenti tentò di avvelenare il marito: concessi i domiciliari alla "mantide" braidese

Dopo dieci mesi di reclusione nel carcere torinese delle Vallette ha ottenuto gli arresti domiciliari Laura Davico, la donna braidese arrestata lo scorso 28 dicembre con la grave accusa di aver avvelenato il marito, il 55enne Domenico Dogliani.



Nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti, dottor Federico Belli, ha infatti accolto l’istanza avanzata dall’avvocato albese Roberto Ponzio, che da alcuni giorni ha assunto la difesa della donna, all’epoca dei fatti 49enne, sostituendo la custodia cautelare alla quale era sottoposta dal giorno del fermo agli arresti domiciliari ora concessi presso la residenza della madre, in Cherasco, e autorizzandola a raggiungere il luogo senza scorta.



Concluse intanto le indagini coordinate dalla Procura astigiana, si attende a giorni la fissazione dell’udienza preliminare e il via al procedimento nel quale Laura Davico dovrà rispondere di avere attentato alla vita del coniuge.



Il capo d’imputazione pendente sulla donna è di tentato omicidio aggravato. Le indagini sul caso erano partite grazie a una segnalazione arrivata dalla direzione sanitaria dell’ospedale "Santo Spirito" di Bra, fortemente allarmata dagli esiti degli esami del sangue dell'uomo, da qualche tempo ricoverato nel reparto di Medicina semintensiva del nosocomio braidese dopo un precedente ricovero alle Molinette di Torino per una grave crisi respiratoria.



Nel sangue dell’uomo erano infatti presenti sostanze non prescritte di anticoagulanti orali e farmaci antiglicemici uniti a una molecola detta "bromadiolone", presente nei topicidi. Partirono allora tempestive indagini che, condotte anche con l'ausilio delle telecamere, portarono presto a individuare nel profilo della moglie quella "mano esterna" sospettata di aggiungere la sostanza ai pasti e alle bevande del marito.

