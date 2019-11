“Sull’elisoccorso ci sono Angeli che rischiano la vita per tutti noi”: Lorena, con la sua storia, cerca di smorzare le polemiche nate a Crissolo

Il nostro articolo, pubblicato ieri (venerdì) in merito alle polemiche sollevate da un privato cittadino sui flussi d’aria spostati dall’elisoccorso a Crissolo, ha suscitato decine e decine di reazioni. Prevalentemente sui social network.

Tra queste, però, v’è la testimonianza di Lorena.

Lorena ha preso carta e penna e ha deciso di scriverci. La sua non è una mera presa di posizione: “Non voglio polemiche – ci dirà – ma mai avrei pensato potesse succedere una cosa del genere. Nessuno di noi pensa a quanto possa essere importante l'elisoccorso”.

Attraverso la sua testimonianza, Lorena si ricollega alle polemiche sollevate e Crissolo.

“Scrivo a lei, caro signore, che si lamenta dell'elisoccorso. – così esordisce nella sua lettera – In data 28 aprile il papà di mia figlia ha avuto un grave incidente in moto nei pressi di Vinadio.

Il mio ex marito era un uomo di 50 anni. I primi soccorsi sono arrivati via terra ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime tanto da dover chiamare il soccorso via elicottero. È stato rianimato tre volte, intubato e trasportato con urgenza all'ospedale di Cuneo.

Gli è stata diagnosticata la morte cerebrale. Un dramma immenso. Il mio ex marito era un donatore di organi.

L’elisoccorso di cui lei tanto si lamenta si è alzato ancora in volo con l’equipe delle Molinette: gli sono stati espiantati i reni, il fegato, le valvole del cuore ed è stata prelevata la cute.

Lei sa quante persone abbiamo salvato tutti insieme? Dalle quattro alle sei persone: una ricevente è una mamma di famiglia di una quarantina d’anni, sarebbe morta entro la fine dell’anno.

Quando sentirà nel cielo un elicottero dica una preghiera, di qualunque religione lei sia, e pensi che li sopra ci sono degli Angeli che rischiano la loro vita per tutti noi.

Un abbraccio di luce a tutti i lettori”.

Lorena non vuole polemiche. Soltanto cercare di “educare le persone” attraverso la sua storia.

Lasceremo che siano le sue parole a parlare.