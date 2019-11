I manager delle piccole imprese a scuola di finanza con Ghisolfi

Da Washington a Fossano - passando per Torino e Venezia - la missione non cambia anzi torna sempre al luogo delle origini: Fossano.

Qui, nel centro Salesiano di via Circonvallazione, lunedì 4 novembre alle ore 11, il banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi sarà docente d'eccezione al corso specificamente dedicato ai tecnici specializzati in amministrazione delle piccole imprese: un segmento vitale dell'economia nazionale, piemontese e fossanese che al pari di altri settori deve confrontarsi con strumenti finanziari sempre più complessi ma allo stesso tempo indispensabili per fronteggiare gli oneri connessi a fisco, approvvigionamenti, gestione corrente e investimenti.