La moneta e i mercati alla prova delle criptovalute

La tecnologia digitale applicata al settore finanziario ha dato origine a un fenomeno che ormai è ampiamente diffuso in tutto il mondo, quello delle criptovalute. La più nota? Il bitcoin.

Un pianeta in crescente espansione quanto misterioso, che mette al centro le nuove tecnologie favorite dai progressi fatti nel campo della crittografia - cioè l’applicazione dei metodi necessari a rendere un messaggio comprensibile solamente a soggetti che siano autorizzati a leggerlo - e nel campo del web.

L'economia globale è sempre più alla ribalta della scena internazionale, legata com'è alle trasformazioni di ciascun Paese: un continuo cambiamento. Una parola composta, quest'ultima, che indica il suo essere 'nascosta' e cioè visibile solo a chi conosce un certo codice (le chiavi d'accesso).

La criptovaluta non esiste in forma fisica, che sia cartacea o metallica (ecco perché è anche chiamata ‘virtuale’): si scambia soltanto per via telematica. Le monete virtuali rappresentano un concetto sempre meno tabù che è entrato di diritto nello scacchiere della geopolitica. Hanno anche mutuato dei concetti che per tradizione sono legati alle monete reali: si parla per esempio di ‘portafoglio digitale’ ma anche di ‘wallet’, facendo ricorso a un termine inglese universalmente riconosciuto. E’ però interessante capire, al di là delle distinzioni più evidenti e immediate, che cosa unisce e cosa divide anche nelle funzioni la moneta virtuale e quella a corso legale.

Le transazioni e le distinzioni nel mondo virtuale

Le valute virtuali innanzitutto non vengono emesse o garantite da una banca centrale oppure da un ente pubblico, né sono legate necessariamente a una valuta legalmente istituita. Sono infatti definite una rappresentazione di valore digitale: non hanno lo status giuridico di valuta, però vengono accettate come mezzo di scambio da persone fisiche o giuridiche.

Diversamente da quanto accade con la moneta a corso legale tradizionalmente intesa, quella virtuale non viene regolamentata da enti governativi ma è controllata direttamente dall’ente emittente il quale agisce secondo regole proprie: sono i membri della comunità di riferimento che scelgono di aderire. Le transazioni ‘classiche’ avvengono in forma fisica, mentre la moneta virtuale può essere trasferita o scambiata solo elettronicamente.



Quando si fa riferimento alle monete, ci sono delle considerazioni da fare in merito a quelle con corso legale: hanno la funzione di unità di conto, di metodo di pagamento più comunemente accettato e anche di deposito di valore. Quali le differenze con la moneta virtuale? Per l’alta volatilità che la caratterizza, è complicato prezzare beni e servizi con questa unità. In riferimento alla funzione di riserva di valore, è chiaro che quanto più verranno utilizzate per pagare beni e servizi tanto più le criptovalute aumenteranno di valore.

Esiste un numero limitato di unità di criptovaluta che possono essere prodotte: più transazioni verranno regolate con il loro impiego, maggiore sarà il loro valore. Esiste infine una distinzione tra la moneta virtuale ‘chiusa', quella ‘unidirezionale' e quella di tipo ‘bidirezionale'. La differenza sta nella possibilità di scambiare la criptovaluta con moneta a corso legale e nella tipologia di beni/servizi acquistabili. Un esempio? Il bitcoin è bidirezionale, poiché può essere facilmente convertito con le principali valute ufficiali e viceversa.