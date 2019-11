Mercatini di Natale: viaggi organizzati in giornata dalla provincia di Cuneo

Chi ama le tradizioni del Natale lo sa: i luoghi migliori dove respirare le tradizionali atmosfere dell’Avvento, acquistando specialità locali o originali oggetti artigianali che potranno diventare graditi regali per amici e parenti, si trovano in Svizzera, in Valle d’Aosta, in Francia o in Trentino. Mete relativamente vicine, raggiungibili in auto dalla provincia di Cuneo, ma ancora più piacevoli da visitare con la comodità di un viaggio in pullman turistico. Non dover guidare e potersi riposare, in particolar modo al ritorno, con il freddo e il buio tipici delle sere invernali, è indubbiamente una comodità da non sottovalutare e un piacere in più.

Tra fine novembre e inizio dicembre sono davvero tante le possibilità di andare, accompagnati dalla professionalità della Laschi Viaggi, alla scoperta di celebri eventi che preparano alla stagione natalizia: quest’anno si affianca alle mete più note e frequentate anche l’elegante Como, che si veste a festa con un mercatino e uno spettacolo di luci d’artista sui palazzi del centro storico che vale il viaggio.





IN SVIZZERA TRA LAGHI, CHIESE E CASTELLI

Celebre località sul lago di Ginevra, nota per i suoi festival e per il castello di Chillon, Montreux da fine novembre alla vigilia di Natale ospita uno dei più grandi e celebri mercatini svizzeri: oltre 150 chalet in legno disposti sul lungolago dallo splendido panorama. Intrattenimento anche per i più piccoli, con la piazza dei Folletti, posta sotto alla ruota panoramica, e la Casa di Babbo Natale, ai 2.000 metri di altitudine di Rochers-de-Naye dove è possibile incontrare Babbo Natale e consegnargli la letterina. All’imbrunire un nuovissimo spettacolo luminoso sarà proiettato sulla facciata del famoso albergo Fairmont Le Montreux Palace, che si animerà in uno spettacolo fiabesco.

A Berna, il cui centro storico è patrimonio UNESCO e rappresenta una delle testimonianze di architettura medievale meglio conservate in Europa, si tengono due mercatini nelle principali piazze: ai piedi della chiesa con il campanile più alto della Svizzera, si possono trovare creazioni artigianali, specialità culinarie, gioielli, giochi e molto altro.

A Lugano il coloratissimo mercatino nel centro pedonale si compone di oltre 150 bancarelle con diversi tipi di proposte gastronomiche, culturali, benefiche, artigianali ed antiquariato: una trentina di casette di legno propongono decorazioni e prodotti natalizi. Nel programma di viaggio anche la visita al Museo del Cioccolato di Caslano.

Montreux: domenica 24 novembre, sabato 7, domenica 8 e domenica 15 e domenica 21 dicembre

Berna: sabato 14 dicembre

Lugano: domenica 15 dicembre





IN LOMBARDIA, VENETO E TRENTINO CON BANCARELLE, PRESEPI E STORIA

L’elegante Como si veste a festa per il Natale con un mercatino ospitato in casette di legno, la pista di pattinaggio su ghiaccio, la ruota panoramica sul lungolago, la giostra del Settecento e, all’imbrunire, lo spettacolo più atteso: i palazzi e le vie del centro si colorano e si animano, trasformando la città in una galleria en plein air. Le proiezioni architetturali del Como Magic Light Festival, a cui fa da corollario il grande albero naturale di piazza Grimoldi, sono opere di alto valore scenografico.

A dicembre Milano ospita un evento unico per la sua originalità e storia, la quasi millenaria Fiera degli Obej Obej: circa 400 bancarelle di artigianato, antiquariato e dolciumi circondano e si affacciano sulle mura del Castello Sforzesco.

Amanti delle tradizioni di Natale più autentiche? A Bolzano, incorniciata dalle Dolomiti, si tiene il mercatino più famoso, tradizionale e antico d’Italia: presepi, oggetti in legno, decorazioni natalizie e tanto altro tutto rigorosamente fatto a mano e di produzione strettamente locale. Per gli interessati, possibilità di visitare il Thuniversum, dove trovare dai classici angeli alle ultime novità.

Levico Terme allestisce invece il suo mercatino natalizio in una location tra le più originali e suggestive di tutto l’arco alpino: all’interno del Parco secolare degli Asburgo, 120 mila metri quadrati di verde completamente chiusi al traffico. Qui si trovano esclusivamente prodotti tipici dell’artigianato, della gastronomia, della cultura e della tradizione Trentino-Tirolese, con specialità e dolci già noti e apprezzati ai tempi dell’Impero Asburgico. Nel viaggio si fa tappa anche a Trento, con un bel mercatino allestito lungo le mura della città.

Verona non è solo Giulietta: nei pressi dell’Arena e dell’imponente stella di Natale che si poggia sulla piazza si svolge la Rassegna Internazionale dei Presepi: oltre 400 allestimenti da importanti musei internazionali e da collezioni private. In contemporanea si tiene il Christkindlmarkt, il mercatino di Norimberga con tante idee regalo.

Como: sabato 30 novembre, domenica 1, sabato 7, domenica 8, sabato 14 e domenica 15 dicembre

Milano: sabato 7 e domenica 8 dicembre

Bolzano: sabato 30 novembre e domenica 15 dicembre

Levico Terme e Trento: domenica 1 dicembre

Verona: sabato 7, domenica 8 e sabato 14 dicembre





ALLA SCOPERTA DEL PIÙ AUTENTICO CHARME FRANCESE

Alla scoperta del fascino di Annecy: portici, giardini, ponti, canale, lago e un castello del XIII secolo fanno da scenografia a Noël des Alpes: mercatini, illuminazioni natalizie, animazioni per grandi e piccoli, concerti, presepi, pista di pattinaggio.

A Lione il weekend dell’Immacolata è un evento imperdibile: oltre 150 bancarelle e, all’imbrunire, scenografie luminose in tutti i quartieri mettono in rilievo facciate, monumenti, scalinate in occasione della tradizionale Festa delle Luci, il modo migliore per iniziare il periodo delle feste di fine anno.

Annecy: domenica 1 dicembre

Lione: venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre





LASSÙ IN VALLE: LE TRADIZIONI DI VALLE D'AOSTA E PIEMONTE

Ad Aosta le tradizioni del Natale si mescolano con il passato romano della città: il mercatino è infatti allestito nel suggestivo scenario dell’area archeologica del Teatro Romano, che si trasforma per l'occasione in un villaggio alpino.

A Santa Maria Maggiore, borgo nel cuore della val Vigezzo raggiungibile con un trenino panoramico, si trova uno dei mercatini più grandi del Piemonte, riscaldato da stufe ricavate in tronchi di abete: 200 bancarelle e chalet in legno. Da non perdere il Museo dello Spazzacamino e la neonata Casa del Profumo, che rende onore alla storia dell’Acqua di Colonia, creata da Giovanni Paolo Feminis, originario di Santa Maria Maggiore.

Aosta: sabato 30 novembre, sabato 7, domenica 8 e domenica 15 dicembre

Santa Maria Maggiore: venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre





