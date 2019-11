Incontro con Marcello Simoni alla biblioteca di Chiusa di Pesio

Torna dopo il successo dello scorso anno la rassegna dedicata ai gialli in biblioteca Ezio Alberione di Chiusa di Pesio. Il primo appuntamento di "Biblioteca in Giallo" è per venerdì 8 novembre ore 21 con Marcello Simoni, l’autore presenta “Il lupo nell’abbazia” edito da Mondadori. Il libro è ambientato nell' Anno Domini 832. Sorpreso da una violenta bufera di neve, un contingente armato dell’imperatore Ludovico il Pio trova riparo presso l’abbazia benedettina di Fulda, nel cuore dell’Assia. Riprendere il cammino è impossibile: le vie che collegano Magonza a Erfurt sono impraticabili, e ancor più pericolose paiono le selve nei dintorni. L’incondizionata ospitalità offerta agli armigeri dall’abate Rabano pare tuttavia scatenare una serie di sanguinosi eventi che sconvolgeranno la placida vita del cenobio: appena fuori dall’abbazia viene infatti rinvenuto il cadavere di un monaco straziato da ferite che fanno pensare a una grossa fiera.

L'autore Marcello Simoni è nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo, laureato in Lettere, svolge il lavoro di bibliotecario. Ha pubblicato diversi saggi storici, ha partecipato all’antologia 365 racconti horror per un anno, a cura di Franco Forte (2011). Altri suoi racconti sono usciti per la rivista letteraria «Writers Magazine Italia». Con Il mercante di libri maledetti (Newton Compton 2011), il suo primo romanzo, ha vinto il Premio Bancarella. Nel 2012 sempre con Newton Compton ha pubblicato La biblioteca perduta dell'alchimista, nel 2013 Il labirinto ai confini del mondo e L'isola dei monaci senza nome. Del 2014 è L'abbazia dei cento peccati, e nello stesso anno il suo racconto "La prigione delle anime" appare nell'antologia Delitti di Capodanno, sempre per Newton Compton. Nel 2016 esce per Einaudi Il marchio dell'inquisitore, e nel 2018 Il monastero delle ombre perdute. Nel 2019 con Mondadori pubblica Il lupo nell'abbazia.

L'ingresso all'incontro è gratuito fino ad esaurimento dei posti.