Una serata di festa, “Aspettando la 450esima Fiera Fredda” di Borgo San Dalmazzo

La Fiera Fredda è soprattutto un evento popolare, ricco di storia e di tradizione. Ed è proprio per celebrare i quattro secoli e mezzo di questa manifestazione, così legata al territorio di Borgo San Dalmazzo e delle sue valli, che l’Ente Fiera Fredda della Lumaca, con la collaborazione del Comune di Borgo San Dalmazzo, con il sostegno di Fondazione Crc e Fondazione Crt e la collaborazione di Acqua San Bernardo, oltre a numerosi altri partners ha organizzato per giovedì 7 novembre, alle 20,45 a Palazzo Bertello, un momento di festa a ingresso libero, aperto a tutta la popolazione.

Una serata evento per presentare a tutti la 450ª edizione della Fiera Fredda che Borgo San Dalmazzo accoglierà dal 4 all’8 dicembre 2019.

Si moltiplicano quindi gli sforzi degli organizzatori in questo anno davvero speciale, dopo il grande successo delle due serate della BeerTello Fest. La serata, dopo i saluti istituzionali, accompagnerà il pubblico nelle atmosfere della Fiera con un salto nel passato grazie all’intervento dello storico e scrittore Walter Cesana. Spazio poi alla presentazione della Fiera Fredda alla popolazione, con il ricco programma pensato per celebrare i 450 anni, prima di una degustazione con un’anteprima sfiziosa del nuovo menù di lumache che si ritroverà in Fiera, dal 4 all’8 dicembre. Infine, spazio alla musica, con l’intervento musicale del Civico Istituto Musicale Dalmazzo Rosso.

Un appuntamento imperdibile per la popolazione che potrà così entrare già in pieno clima Fiera Fredda, quando mancherà meno di un mese all’evento così atteso.

“Invitiamo tutta la popolazione a venirci a trovare a Palazzo Bertello per scoprire la Fiera Fredda numero 450 – commenta Orazio Puleio, presidente dell’Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmazzo –. Per noi organizzatori è un ulteriore sforzo che facciamo però con grande piacere perché ci permette di abbracciare non solo idealmente i tanti affezionati a questo evento così ricco di tradizione. Cogliamo l’occasione, inoltre, per ringraziare tutti i volontari e le tantissime persone che hanno reso unica la prima edizione della BeerTello Fest”.

Intanto si può rimanere aggiornati sul rinnovato sito della Fiera fierafredda.it e sui canali social.