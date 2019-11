Alba, in Fiera è tempo di Tartufo Reale: trifole da record al vaglio dei giudici in Sala Fenoglio

Sotto una pioggia decisamente autunnale – e con qualche visitatore in meno arrivato ad affollarne le esposizioni – la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba prosegue oggi, domenica 3 novembre con uno dei suoi momenti forse più scenografici. Alle ore 15 in sala Beppe Fenoglio torna infatti l’ormai consueta premiazione del “Tartufo Reale”. Il riconoscimento è il premio che Reale Mutua, sponsor ufficiale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, consegna ogni anno al miglior tartufo cavato dalle colline di Langhe, Roero e Monferrato a poche settimane dall’inaugurazione della manifestazione dedicata al “diamante della terra”. Il riconoscimento verrà assegnato dal vicedirettore generale di Reale Mutua, Andrea Bertalot, assieme ai titolari dell’Agenzia Reale Mutua di Alba Lorenzo Cavallotto e Massimo Bazzan.



Sempre negli spazi di Sala Fenoglio, nel cortile della Maddalena, alle 17.30 la sala workshop, come ogni domenica, ospita l’appuntamento con Olio EVO Tasting Experience, uno dei più apprezzati fra i nuovi appuntamenti dell’edizione 2019 della Fiera. Indra Galbo del Gambero Rosso guiderà l’esperienza dal titolo "L’equilibrio e l’armonia…questioni di stile".



I prodotti tipici del territorio saranno invece protagonisti nel centro storico albese, per la tre giorni di "Langhe e Roero in piazza… con la Granda!". Lungo via Cavour e in piazza Risorgimento sino alle 19 si potranno degustare e acquistare i prodotti d’eccellenza del territorio: i formaggi, dal Raschera fino al Castelmagno, i prodotti ortofrutticoli, dal Porro di Cervere all’Aglio, e alcune delle specialità dolciarie più conosciute, dalle Praline alla tradizionale Torta di Nocciola, fino ai ricercati Baci di Cherasco. All’interno di un’"Isola del vino” saranno presentate in degustazione cento etichette di Langhe e Roero, in rappresentanza della migliore produzione vinicola del territorio.



In piazza Duomo intanto prosegue l’apertura del "Salotto dei Gusti e dei Profumi", spazio che vede la Nocciola Piemonte IGP Alta Langa protagonista insieme al meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi. Sino alle ore 19.30, sarà possibile partecipare ad esperienze sensoriali, laboratori, percorsi didattici e degustazioni guidate di Nocciola Piemonte Igp con la guida degli esperti e in collaborazione con l’Ente Fiera della Nocciola e prodotti tipici dell’Alta Langa. Per sublimare l’abbinamento con la nocciola in Piazza Risorgimento sarà presente anche uno spazio di degustazione dell’Alta Langa Docg, official sparkling wine della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.



Ritorna per il secondo weekend in piazza Falcone il Mercato del Cibo Artigiano di Confartigianato Imprese Cuneo, un padiglione di circa 300 mq in cui si presentano le imprese “eccellenti” dell’importante settore agroalimentare della provincia Granda. Fra queste il progetto “Creatori di Eccellenza” realizzato dall’Associazione con lo scopo di valorizzare l’artigianalità del lavoro di trasformazione delle materie prime in cibo di qualità, declinato in questa annualità sul settore food. Questa “piazza” permetterà ai visitatori di immergersi nelle atmosfere tipiche di un vero “mercato”, con colori, profumi e suggestioni. Fra le eleganti bancarelle i visitatori avranno la piacevole sensazione di camminare in un mercato storico di una città, in cui qualità, sorpresa, tradizione e continua varietà si sposano insieme. Non mancherà un’area allestita con cucina e tavoli che diventeranno il teatro continuo di dimostrazioni esperienziali e sensoriali legate al food attraverso eventi di show-cooking, dimostrazioni e work-shop informativi.



E non poteva sottrarsi al fine settimana allargato Alba Truffle Bimbi, il grande spazio a ingresso libero in piazza Medford dedicato ai più piccoli, aperto sino alle 19. Novità di questa edizione i laboratori di “Istigazione alla creatività” ogni giorno di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 con ingresso gratuito su prenotazione scrivendo o telefonando a info@sinergiaoutdoor.com – Tel. 3351301912. Temi dei laboratori di questo fine settimana: “Alla ricerca del tartufo” e “Nel bosco di nocciole” per scoprire vivendo le divertenti avventure del cane Tabui e il territorio ritrovando l’amore per la terra e per le proprie radici.