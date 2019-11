Cherasco, 240 partecipanti alla festa del Centro Incontro di Roreto

Anche quest'anno in tanti hanno voluto essere presenti al tradizionale appuntamento autunnale al Centro Incontro di Roreto. Domenica 27 ottobre la giornata è iniziata con la messa nella chiesa parrocchiale della frazione. Poi tutti nella sede del Centro per la consegna dei riconoscimenti ai soci più longevi, dai 75 anni in su.



A consegnare il riconoscimento il presidente del Centro, Vincenzo Gerbaldo, e gli Amministratori comunali. Il pranzo, nella Bocciofila, ha contato 240 commensali. Erano presenti anche i presidenti dei Centri d'Incontro di Verres, Noemi Murer, e Montanaro, Giovanni d'Angelo, realtà gemellate con il Centro di Roreto.



"E' con grande riconoscenza che partecipiamo ogni anno a questo appuntamento - ha salutato il primo cittadino, Carlo Davico. - La nostra presenza come Amministratori vuole sottolineare un ringraziamento doveroso a nome di tutta la comunità per l'impegno che il presidente Gerbaldo e i suoi collaboratori costantemente hanno nell'organizzare tante attività. Il Centro d'Incontro è un tassello fondamentale nella nostra comunità".

Nel ringraziare tutti i presenti, Gerbaldo ha sottolineato come il Centro sia attivo: "sia qui, nella sede, ma anche in occasione di gite e partecipazione ai tanti raduni".