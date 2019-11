Dogliani, oltre 4mila le porzioni di "cisrà" servite ieri alla "Fiera dei Santi"

Numeri importanti quelli che ieri, sabato 2 novembre, nel centro langarolo hanno accompagnato l’ennesimo successo dell’immancabile appuntamento con la "Fiera dei Santi" e con la tradizionale distribuzione della "cisrà", la minestra di trippe e ceci preparata secondo l’antica ricetta doglianese.



Ben 4mila le porzioni distribuite lungo l’intera giornata dai volontari della Pro loco, che in 150 hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione promossa anche da Comune e dalla locale Bottega del Vino, lavorando dalle prime ore di venerdì alla preparazione degli oltre 20 pentoloni da 150 kg di minestra (leggi qui)andati poi a ruba durante l’intera giornata di ieri.



Iniziata come sempre in mattinata, la distribuzione della golosa zuppa è proseguita poi per l’intera giornata, con l’ultimo pentolone servito ormai sul calar della sera.



A chiudere la giornata, il bel servizio da ben 5 minuti confezionato lungo l’intera giornata da una troupe di Mediaset e andato in onda all’edizione della sera del tg "Studio Aperto Magazine", per la firma del giornalista Marco Graziano. Certamente una bella vetrina per una manifestazione che ogni anno conferma il suo grande fascino.