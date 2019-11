“Il futuro ha bisogno i protagonisti?!” Steven Olikara a Cuneo per il convegno dell'associazione Insieme

“Il futuro ha bisogno i protagonisti?!”. E' il titolo del Convegno che si terrà sabato 23 novembre, alle ore 9 presso il Centro Incontri della Provincia a Cuneo, organizzato dall’Associazione Insieme con la collaborazione di A.I.S.P.A

. Il tema è quello di contribuire ad individuare e formare la classe dirigente della Provincia Granda: già annunciata la presenza del Magnifico Rettore del Politecnico di Torino, Prof. Guido Saracco.

Insieme a lui anche un ospite internazionale: Steven Olikara, fondatore e Presidente del “Millenial Action Project” (c.d. M.A.P.) di Washington. La M.A.P. è un’organizzazione apolitica, non a scopo di lucro, la più grande formata da giovani negli Stati Uniti attraverso la quale Olikara sta costruendo una nuova generazione di leader per rafforzare la democrazia statunitense.

M.A.P. tende a creare partenariati utili a risolvere le questioni che interessano la generazione più giovane degli americani. Le principali tematiche che questa associazione sta affrontando sono: l’imprenditorialità, la tecnologia, la formazione delle competenze, l’immigrazione, l’introduzione della prima legislazione bipartisan su ridesharing ed obbligazioni a impatto sociale.

Olikara è riconosciuto a livello nazionale U.S.A., con apparizioni sulle più importanti reti televisive americane: CNN, MSNBC, Fox News, NBC News, NPR, Wall Street Journal, Washington Post, USA Todayed… E’ co-autore del libro “JFK: The Last Speech”, pubblicato nel 2018, ed è ritenuto uno dei leader più influenti Under 40. Insieme a lui, ed al Rettore prof. Saracco, altri illustri ospiti al tavolo di lavoro moderato dal dott. Filomena Greco de “Il Sole 24 Ore”. L’ingresso è libero.