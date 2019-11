Magliano Alfieri ha celebrato il IV Novembre con un omaggio al ruolo dalle donne nelle guerre

In occasione del IV Novembre, "Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”, l'Amministrazione comunale di Magliano Alfieri ha dedicato una mattinata ai 37 caduti e 23 dispersi maglianesi in Russia con la celebrazione della Messa presso la chiesetta di Santa Maria.

La cerimonia si è tenuta nella mattinata di oggi, domenica 3 novembre. Nel suo discorso il primo cittadino, Giacomina Pellerino, ha parlato del coinvolgimento e del ruolo importante che ha avuto la donna nella famiglia e nella società contadina durante le Guerre, garantendone la continuità e la sopravvivenza.



"In una guerra tutti scendono in trincea – ha spiegato il primo cittadino –, gli uomini vanno al fronte, mentre le donne abbandonano il ruolo legato al focolare e si occupano dei campi, delle vigne, entrano nelle fabbriche al posto dei padri, dei mariti e dei figli. Come ci ricorda Nuto Revelli, le donne sono state 'l'anello forte' nelle nostre colline. È fondamentale custodire e tramandare la memoria del passato, perché i ricordi che custodiamo dentro il nostro cuore sono davvero tanti".