Quella giovane vita salvata dall’eroico gesto di un sindaco: così Clavesana ricorda i 25 anni dall’alluvione del 1994

Come a ogni 5 novembre da ormai venticinque anni, l’Amministrazione Comunale ricorda la tragedia dell’alluvione del 1994, che spazzò via la borgata dei Borra e devastò l’intero paese.

Fu una tragedia immane. Nei gorghi del fiume Tanaro papà e figlio Bonin persero la vita. I locali della Cantina Sociale del Dolcetto accolsero le famiglie sinistrate e ci fu un vasto concorso di volontari da varie regioni, per lo sgombero delle macerie e per favorire la ripresa della vita sociale.

La costanza degli amministratori pubblici ha sempre voluto far memoria dell’accaduto, diventando il centro pilota per il richiamo del triste evento su tutto il lunghissimo asse del Tanaro.



L’attuale sindaco Luigino Gallo accoglierà nel pomeriggio la delegazione di Rogno, Comune lombardo gemellato. Da quella comunità giunsero ingenti sostegni finanziari e interventi concreti nell’immediato dopo alluvione.



Tra altri gesti meritori di encomio, lascati finora sotto silenzio, anche quello del cavaliere Felice Boffa, nel 1994 sindaco di Piozzo, che, a sicuro rischio della propria vita, si prodigò per salvare un clavesanese, Gianpiero Ballauri, che stava per essere ingoiato dai vortici del fiume.

Legatosi con una robusta corda ancorata a un trattore, Boffa si inoltrò tra le acque fino a raggiungere il giovane e riportarlo al sicuro. Se uno dei molti alberi trasportati dal Tanaro avesse colpito il canapo, sarebbe stata una tragica fine per entrambi.

Ballauri era stato travolto, mentre viaggiava su una autovettura, dai flutti del corso d’acqua, ingigantito all’inverosimile, ed era fortunosamente riuscito a uscire da un deflettore, tentando rifugio su un edificio, senza riuscirvi. Gridava aiuto e fu visto. Ma nessuno degli addetti ai soccorsi ebbe il coraggio di avventurarsi in una specie di terribile palude, in regione Maccagno, che tutto ingoiava. Solo il sindaco non pensò alle difficoltà. Nell’immediato nessuna riconoscenza pubblica. Anzi una denuncia per non aver bloccato una strada, che era peraltro della Provincia. La magistratura giudicante, a suo tempo, lo assolse pienamente.



Alle ore 18 nella Parrocchiale il vescovo di Mondovì, monsignor Miragoli, celebrerà la messa in suffragio delle vittime, da Ormea ad Alba, come già in passato avevano fatto i presuli monregalesi monsignori Masseroni e Pacomio.

Quindi si sosterà presso il monumento all’alluvione, realizzato dall’artista Maria Gabriella Stralla. Il primo cittadino vi ha fatto inserire una targa per il venticinquesimo anniversario della ricorrenza. La dirigente scolastica Elena Sardo leggerà una sua toccante lirica in piemontese, ispirata al catastrofico evento, incisa pure su una lastra di pietra di Langa dallo scultore Ivano Ghiglia. Quindi una fiaccolata raggiungerà il Tanaro, nel cui corso sarà gettata una corona di fiori. Molti i sindaci e le altre autorità attesi alla celebrazione.