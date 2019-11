Venticinque anni fa l’alluvione: martedì 5 novembre Alba si fermerà nel ricordo della grande tragedia e delle sue vittime

Iniziati ieri al Palamedford col convegno “25 anni dopo l’alluvione”, che ha portato ad Alba il capo dipartimento nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli, proseguiranno sino a martedì le celebrazioni con le quali Alba ricorda il primo quarto di secolo dalla tragica alluvione del 5 e 6 novembre 1994.

IL RICORDO DELLE VITTIME

Oggi, domenica 3 novembre, il programma delle celebrazioni prosegue con nuovi appuntamenti. Questa mattina, in cattedrale, alla presenza delle associazioni di protezione civile cittadine, si è tenuta la messa con la quale il vescovo Marco Brunetti ricorderà quanti, nel solo territorio della capitale delle Langhe, persero la vita a causa del disastro che mise in ginocchio le valli Tanaro e Belbo: si tratta di Caterina Giobergia e Felicita Bongiovanni, morte all’interno della casa di riposo Ottolenghi, Maria Magliano Sobrino e il nipotino Riccardo Sobrino, travolti dall’acqua in via Piera Cillario, i coniugi Daniele Vola e Daniela Mascarello, sommersi presso la ditta Aimeri, Emiliano Rossano di Macellai, travolto dalla piena del Tanaro nella zona del ponte nuovo della tangenziale, i coniugi Carmine Iannone e Maria Di Paola di Nichelino, morti sulla tangenziale.

"MEMORIE D'ACQUA"

Intanto sotto i portici del Palazzo comunale sarà ancora visitabile la mostra fotografica “Memorie d’acqua” realizzata dall’associazione di protezione civile “Proteggere Insieme”. Inaugurata ieri, l’esposizione si sposterà poi all’interno del Palazzo municipale, dove sarà ospitata per tutto il mese di novembre.





ERICA INAUGURA UNA STAZIONE METEOROLOGICA

Domani, lunedì 4 novembre alle ore 16.30, nella sede della Società Cooperativa Erica e di Aica (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), in via Santa Margherita 26 ad Alba, sarà inaugurata la stazione meteorologica collegata al sistema Smi - Società Meteorologica Italiana, i cui dati verranno condivisi col Comune di Alba, in modo da consentire l’attività di monitoraggio su varie componenti ambientali. Dopo il taglio del nastro, dalle ore 17.30 seguiranno alcuni interventi sulla climatologia e alcune testimonianze in ricordo dell'alluvione del 1994.





ESERCITAZIONE NELLE SCUOLE CITTADINE

Martedì 5 novembre, alle ore 10, le scuole di Alba ospiteranno un’esercitazione di evacuazione cui hanno aderito 28 plessi scolastici per un totale che supera gli 8 mila studenti, oltre al personale docente e amministrativo. I volontari delle associazioni di Protezione Civile cittadine seguiranno le esercitazioni nelle diverse scuole, cui parteciperanno anche alcuni assessori e consiglieri comunali.

Sempre nelle scuole, nei giorni successivi seguiranno incontri formativi e informativi sui rischi ambientali. Alle iniziative prenderanno parte anche i bimbi dell’asilo nido comunale “L’Ippocastano”.

UN MINUTO DI SILENZIO

Anche il Comune di Alba si unirà all'iniziativa, con la medesima esercitazione nei palazzi municipali e l’Amministrazione invita le imprese cittadine, gli uffici e tutte le aggregazioni a sospendere l’attività lavorativa per qualche minuto e ad eseguire la prova di evacuazione alle ore 10, per unirsi in un momento commemorativo di coesione del territorio e della popolazione albese.