Nuova emergenza maltempo in Liguria, colonna mobile dei Vigili del Fuoco in partenza dalla Granda

Una colonna mobile dei vigili del fuoco è da poco partita dal Comando provinciale di Cuneo alla volta di Genova e del Levante ligure, che dalle prime ore di questa mattina, domenica 3 novembre, sono nuovamente strette nella morsa del maltempo che sta interessando tutta la regione rivierasca, con allerta rossa dichiarata su diverse zone sino alla mezzanotte.

In viaggio ci sono sei uomini a bordo di tre mezzi fuoristrada, equipaggiati con attrezzature per prosciugamenti e un gommone da utilizzare per eventuali salvataggi. Le squadre sono dirette al Comando del capoluogo ligure, da dove verranno poi indirizzate nelle zone più interessate dal maltempo di queste ore.

Particolarmente colpita la zona di Lavagna e Sestri, con numerosi allagamenti e una tromba d’aria che ha scoperchiato alcuni tetti, e quella tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, dove a metà mattinata il torrente Petronio è esondato. E’ uscito dal suo alveo anche il Vara, esondato in località Sciarpato, località nel Comune di Sesta Godano, nello Spezzino. Allagamenti si segnalano anche a San Pietro Vara, nel Comune di Varese Ligure, e a Maissana.

Situazione critica anche a Ponente, con diversi appartamenti allagati e dove due giovani sono stati soccorsi in un sottopasso invaso dall’acqua.



Aggiornamenti dai nostri giornali:

www.lavocedigenova.it

www.savonanews.it

www.imperianews.it

www.sanremonews.it