Incendio distrugge capanno a Corneliano. Caduta di un albero interrompe strada a Ormea

Ha interessato un capanno in legno di circa 50 metri quadrati l’incendio che poco dopo le 10 di oggi, domenica 3 novembre, ha richiesto l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Alba, chiamata a intervenire nell’impervia zona collinare raggiungibile attraverso via Bussonio. Il manufatto è andato completamente distrutto. Al momento sono ancora in corso le operazioni di smassamento delle macerie e la messa in sicurezza dell’area.



Sempre in mattinata un altro intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario poco fuori dall’abitato di frazione Viozene a Ormea, sulla strada di collegamento col capoluogo. Qui la caduta di un albero sulla carreggiata aveva reso la stessa impraticabile, senza fortunatamente causare danni a persone o cose.