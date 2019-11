Black Friday 2019: la data e gli articoli da non perdere

Manca davvero poco al Black Friday 2019, che come ormai in molti sanno cade ogni anno il primo venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento. In questa giornata si possono trovare degli sconti pazzeschi e concludere dei veri e propri affari, acquistando articoli di elettronica e non solo a prezzi ribassati di moltissimo. Se fino a qualche anno fa il Black Friday era una ricorrenza quasi esclusivamente americana, da alcuni anni è diventato un giorno di riferimento anche in Italia e sono tantissime le persone che lo attendono con ansia! Oggi vi diamo tutte le informazioni utili per non lasciarvi scappare il Black Friday 2019 e per approfittare delle occasioni migliori, che verteranno sui trend del momento specialmente nel campo dell'elettronica.

Black Friday 2019: la data ufficiale

Nel 2019 il Black Friday cade venerdì 29 novembre e come l'anno scorso non sarà solamente una giornata quella in cui potremo approfittare di sconti pazzeschi. La ventata di promozioni infatti continuerà tutto il fine settimana, per culminare con il Cyber Monday che è incentrato in modo particolare sul mondo tech. Fino a lunedì 2 dicembre 2019 quindi potremo acquistare articoli a prezzi scontatissimi ed è una bellissima occasione per portarsi avanti con i regali di Natale.

I segreti per approfittare del Black Friday

Per approfittare del Black Friday bisogna impegnarsi, perché naturalmente le migliori occasioni se ne vanno velocemente e alla fine rimangono solo gli articoli meno interessanti o con sconti inferiori. Conviene dunque prima di tutto informarsi su quelli che sono i prodotti che vanno per la maggiore attualmente: ormai manca solo un mese quindi lo possiamo fare sin da ora. Smartphone, notebook ma soprattutto ultrabook: questi saranno il trend del prossimo Black Friday quindi se avete intenzione di acquistare un PC di ultima generazione vi conviene approfittarne!

Cercate recensioni e confrontate i vari modelli, in modo da arrivare al venerdì più famoso dell'anno con le idee chiare e poter confermare l'acquisto velocemente, senza dubbi. Se poi non volete correre il rischio di perdere le offerte migliori, dovete sacrificarvi e attendere lo scoccare della mezzanotte. È infatti proprio nei primissimi minuti che le persone approfittano delle occasioni più vantaggiose ed è per questo che spesso nei giorni seguenti si trova poco o nulla.

Friday Monday: il lunedì dedicato alla tecnologia

Il Friday Monday è nato in seguito al Black Friday ed è il lunedì successivo al fine settimana di offerte, dedicato però esclusivamente agli articoli tech. Molti attendono l'arrivo del Friday Monday per acquistare tablet, smartphone, PC e via dicendo ma non è proprio una bellissima idea. Durante il Black Friday infatti si possono trovare moltissime occasioni, comprese quelle sui dispositivi tecnologici e conviene sicuramente approfittarne il prima possibile.

Insomma, la regola di base di queste giornate è la rapidità: che arriva prima degli altri si può accaparrare le promozioni migliori. Secondo questa logica non vale la pena attendere il lunedì per fare un acquisto a prezzi scontati, perché si rischia di trovare solamente quello che non è stato venduto nei giorni precedenti.