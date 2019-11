“Here we are”: al via a Cuneo la rassegna cinematografica che parla di migranti

Il progetto “Here we are!” parla di migranti con la rassegna cinematografica che parte nella Casa del Quartiere Donatello venerdì 8 novembre 2019, ore 21, promossa e sostenuta dal Centro Servizi Volontariato "Società Solidale" e Regione Piemonte, dall'associazione MenteInPace, in collaborazione con la Casa del Quartiere Donatello, Comitato di Quartiere Donatello, Cooperativa Sociale Momo, Acli Cuneo, Spazio Mediazione & Intercultura, Se non ora Quando? e Amnesty International.

“La migrazione – spiegano i promotori dell’iniziativa – è intrinseca nell'essere vivente, che cerca sempre condizioni migliori per sopravvivere e per stare bene. Migrano gli animali e migrano gli esseri umani.

Allora perchè questa cosa ci spaventa sempre di più? Unica chiave per vincere la paura è coltivare l’illusione di poter impedire le migrazioni o possiamo trovare soluzioni più ragionate e adatte alla realtà?

Vogliamo proporre un percorso che affronti il tema dell'immigrazione umana che non è solo emergenza o naufragi, ma è densa di storie, incontri e relazioni, perchè una volta arrivati in un nuovo Paese si possono avere di fronte due strade: essere di passaggio o voler restare per costruire nuove relazioni e una nuova vita.

La scelta dei film propone questo percorso: tre autori italiani che affrontano il tema dell'immigrazione da punti di vista differenti”.

Si parte venerdì 8 novembre con "La mia Classe" di Daniele Gaglianone dove l'unico attore professionista è Valerio Mastrandrea nei panni di un professore che tenta di insegnare l'italiano a veri immigrati/studenti; sono trattate le loro storie personali che si intrecciano con il desiderio di essere accettati e integrarsi in un nuovo contesto.

Il 15 Novembre ci sarà "L'ordine delle cose" di Andrea Segre dove al centro ci sono le regole: se la legge e il senso comune contrastano tra loro, è possibile sovvertire l'ordine delle cose? A questa domanda siamo tutti chiamati a rispondere quando ci poniamo delle regole. Se le regole sono ingiuste è giusto o sbagliato lottare per renderle migliori?

Il 6 dicembre si chiuderà il percorso con il film "Contromano" di Antonio Albanese per farci interrogare su come il cambiamento possa generare in ogni persona ansia e preoccupazione fino al punto di spingere a cercare di eliminare il "fastidio" mettendo fuorigioco chi minaccia la nostra tranquillità.

Ingresso gratuito.