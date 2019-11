In occasione della Fiera Fredda, a Borgo San Dalmazzo torna il concorso fotografico “La chiocciola di Borgo tra natura e arte”

Nell’ambito delle iniziative per la 450esima "Fiera Fredda" il Consorzio della Chiocciola ripropone la quarta edizione del concorso fotografico sul tema inerente la chiocciola di Borgo San Dalmazzo, nel contesto artistico e naturalistico.

Il concorso è destinato a fotografi non professionisti senza limiti di età, i lavori dovranno essere presentati su carta lucida in formato 20 X 30 montati su cartoncino chiaro, consegnati o inviati all’ufficio turistici con sede in via Vittorio Veneto 19 a Borgo San Dalmazzo entro le ore 12 di sabato 30 novembre 2019, unitamente alla scheda di adesione firmata, nella quale il candidato si impegna al rispetto delle condizioni previste dal regolamento, sul retro della foto dovrà anche essere specificato la sezione alla quale si vuole fare inserire la foto senza altra forma di identificazione.

Ogni candidato potrà presentare al massimo due lavori per sezione, almeno una delle foto saranno esposte durante il periodo di apertura della Fiera dal 4 all’8 dicembre, presso la sala mostre del palazzo Bertello, dove si svolgerà la mostra fotografica su Borgo e la Fiera Fredda.

I premi previsti per ogni sezione sono di 150 euro per il primo classificato, 100 per il secondo, 50 per il terzo oltre a un attestato di partecipazione, previsto anche per gli altri partecipanti.

La premiazione sarà effettuata presso l’auditorium Bertello nell’ambito del Convegno che si svolgerà nella mattinata di sabato 7 dicembre su “L'allevamento della chiocciola e le produzioni tipiche del territorio montano: sostenibilità, ricadute sull'ambiente e sulla promozione turistica"