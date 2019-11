Novembre porta i primi fiocchi sulle montagne della Granda

Probabilmente è ancora presto per preparare sci e snowboard, ma certo è un segno di buon auspicio quello che i tanti appassionati di sport invernali affezionati alle vallate della Granda hanno potuto ammirare questa mattina, domenica 3 novembre, perché stanno trascorrendo il Ponte di Ognissanti in montagna o semplicemente monitorando le webcam presenti anche sui colli del Cuneese.



Nella notte una prima spolverata di candida neve è infatti scesa in diverse zone del nostro arco alpino, come testimoniano queste immagini prese dalle telecamere che monitorano la situazione in quel di Crissolo, al Pian della Regina, al Rifugio dell’Aquila Nera e all’arrivo della seggiovia.



Come si vede siamo lontani dai valori registrati poco più a nord, ad esempio al Sestriere, dove la precipitazione ha portato una coltre di 20 centimetri, oppure a Pragelato, Bardonecchia, San Sicario e Sportinia (leggi qui), ma si tratta comunque di immagini che fanno ben sperare in vista del prossimo avvio ufficiale della stagione sciistica.