A Cavoretto (TO) per passare una serata in allegria e gustando un'ottima cucina della tradizione

Aperta da Bartolomeo Del Mastro detto "Tromlin" nel 1961 in occasione di "Italia '61" e collocata a Cavoretto nella prima collina, è stata la prima trattoria ad adottare il Menù a prezzo fisso.

E conserva ancora oggi il taglio datole dal fondatore, gestita dalla nipote Antonella con la socia Tiziana, una vita passata fra tavoli e fornelli di questo accogliente locale.

Una trentina di posti in un ambiente piacevolmente tipico con tovaglie a quadrettoni bianchi e rossi e dove capirete subito che non si viene per consumare un pasto veloce.

Qui si passa la serata e spesso e volentieri appare una chitarra e si viene coinvolti in cantate collettive.

Inizierete con un pinzimonio di verdure, una stupenda corona di salamini da cui servirsi a volontà, le frittatine alle erbette e la terrina di formaggio fresco.

Potrete poi assaggiare polenta concia e finocchi gratinati, per poi passare alle classiche tagliatelle al ragù. Di secondo non mancherà il classico coniglio al forno (cavallo di battaglia della casa) con insalata di stagione; e non potete poi rifiutare un assaggio di arrostino di maiale al vino rosso con verdure passate in padella.

Per concludere le originali frittelle di mele presenti da sempre nel menù, che verrà accompagnato da Barbera Piemonte D.o.c., caffè e digestivi il tutto a prezzo fisso di 38 euro.

Il ristorante Tromlin, si trova in via della Parrocchia 7 a Torino, nella piazzetta centrale di Cavoretto, il telefono è 011.6613050. Aperto tutte le sere dal martedì al sabato, la domenica solo a pranzo e chiuso il lunedì.