A Cuneo "Quo Vadis, Europa": si parla di Brexit, Turchia, Trump e prospettive future

Il 9 maggio dell’anno prossimo ricorrerà il settantesimo anniversario della celebre Dichiarazione con la quale l’allora ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, propose la creazione di una Comunità europea i cui membri mettessero in comune le proprie produzioni di carbone e acciaio.

Fu la prima tappa di un lungo - e non sempre facile - percorso di integrazione europea, intrapreso da sei Stati che ancora portavano i segni dei terribili conflitti fratricidi che li avevano visti opposti nei decenni precedenti.

Da allora, molta strada è stata fatta, ma molta resta ancora da fare: all’interno dell’Europa si agitano impulsi nazional-populistici che espongono a rischi crescenti le nostre democrazie, rivelatesi fragili dinanzi alle conseguenze dell’ultima crisi economica e tutt’ora alle prese con le sfide poste da un mondo del lavoro in continua trasformazione e dalla necessità di promuovere politiche ambientali incisive e tempestive; ai confini dell’Europa, la crisi del multilateralismo, i conflitti e le tentazioni egemoniche di numerosi attori internazionali pongono seri rischi per la nostra sicurezza.

“Che cosa farà da grande questa piccola Europa?” è l'interrogativo cui proveremo a rispondere nel periodico incontro promosso da APICE - Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa, e EUROPE DIRECT CUNEO, in collaborazione con LA GUIDA, martedì 12 novembre, alle 18.30, nella sala di via Bono 5.

Sono benvenuti tutti i cittadini d’Europa di ogni nazionalità, opinione e colore.