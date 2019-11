Apre la biglietteria di Scrittorincittà: decine di persone in attesa davanti al Cinema Monviso

In tanti, questa mattina, in coda per i biglietti di Scrittorincittà davanti al Cinema Monviso di via XX settembre a Cuneo. Apertura oggi 4 novembre, infatti per acquistare un massimo di 5 biglietti a persona per ogni evento.

L'evento, che si svolgerà dal 13 al 18 novembre, prevede oltre 220 appuntamenti sul tema "Voci", tra incontri, dibattiti, laboratori, alla presenza di 233 autori.

Tutte le informazioni sono reperibili al link http://www.scrittorincitta.it/biglietteria.html, dove sarà possibile anche visualizzare online in tempo reale l'andamento della coda.

La prevendita online il primo giorno (4 novembre) inizierà alle ore 18.

Fino all’inizio della vendita online solo metà dei posti totali disponibili saranno acquistabili al botteghino, così da garantire agli acquirenti online le stesse possibilità di acquisto.