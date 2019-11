"Contributi a sostegno del passaggio alle stoviglie biodegradabili: una proposta non recepita"

"Nell'ordine del giorno presentato, abbiamo chiesto che, anche a seguito della delibera d'indirizzo assunta dal Comune in merito alla riduzione della plastica monouso, venisse dato un contributo alle associazioni cebane no profit, soprattutto quelle che partecipano fattivamente alla realizzazione delle manifestazioni. Purtroppo la nostra proposta non è stata recepita" .

"Il passaggio dalle stoviglie di plastica monouso a quelle biodegradabili, compostabili o riutilizzabili, può diventare oneroso per le associazioni di volontariato, senza considerare lo spreco delle scorte di magazzino che all'improvviso sono diventate inutilizzabili - prosegue -. Visto l'apporto delle associazioni alla vitalità della città e in particolare, come abbiamo visto nelle manifestazioni estive e, ancora recentemente, con la 'Mostra del Fungo', abbiamo proposto di non imporre una svolta green, ma di farla insieme, anche con un supporto economico, dato che l'ecologia costa e le associazioni vivono di volontariato".