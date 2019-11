Fossano: la bella politica riparte dalle donne. Incontro il 9 novembre all’Hostello Sacco

Dopo il primo incontro di Savigliano lo scorso 26 ottobre, promuovono gli incontri di “La politica riparte dalle donne; Rilanciamo la Conferenza delle Democratiche in Provincia di Cuneo”.

Il secondo incontro si terrà sabato 9 novembre alle ore 9.30 a Fossano presso l’Hostello Sacco per “Comprendere. Partecipare. Costruire” con l0intervento di Stella Morra, della Pontificia Università Gregoriana e Magda Zanoni, già Senatrice del PD moderate da Patrizia Manassero, vice sindaco di Cuneo.

“Vogliano rilanciare la Conferenza delle Democratiche in Provincia di Cuneo perché la riteniamo uno strumento utile e necessario per pensare e progettare il presente e il futuro con la Politica della concretezza, della responsabilità e degli orizzonti lunghi – spiega Rosita Serra, componente della Segreteria provinciale del Partito Democratico di Cuneo, già referente delle democratiche della Provincia di Cuneo – Cominciamo a farlo con due incontri con ospiti interne ed esterne al partito che ci mettono a disposizione la loro competenza e la loro passione, per provare a leggere e comprendere la realtà in cui viviamo e i suoi cambiamenti in un’ottica femminile. Naturalmente gli incontri non sono preclusi a un pubblico maschile”