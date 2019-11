Le note de "La leggenda del Piave" e "Bella Ciao" in onore dei 54 caduti di Baldissero d'Alba

Tutto il paese di Baldissero si è unito, ieri mattina, al ricordo dei 54 caduti e dispersi delle grandi guerre, tenutosi in occasione delle celebrazioni del IV Novembre.

Da sempre la musica ha fatto parte della vita dei soldati nei campi di battaglia per aumentare il senso di appartenenza a un gruppo, per sollevare gli animi, per esorcizzare la paura. In questa ricorrenza speciale i bambini delle scuole elementari, accompagnati dalle maestre, hanno eseguito i brani "Girotondo della pace", "La leggenda del Piave" e "Bella Ciao", simbolo della Libertà, in onore ai caduti e dispersi baldisseresi.