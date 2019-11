Rifreddo, festeggiata in anticipo la ricorrenza del 4 Novembre: buona partecipazione nonostante il maltempo

Nemmeno la pioggia caduta ieri (domenica) ha fermato le celebrazioni rifreddesi della ricorrenza della festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

Un evento piuttosto partecipato che ha visto, oltre ad amministratori e cittadini, anche la partecipazione dei ragazzi delle locali scuole elementari. Un po’ rivoluzionato il programma rispetto agli anni scorsi visto le condizioni meteo.

Le celebrazioni si sono, infatti svolte per la maggior parte all’interno della chiesa parrocchiale. Più in dettaglio ci si è ritrovati tutti per la messa delle 11 officiata dal parroco don Angelo Vincenti poi al termine della stessa il primo cittadino Cesare Cavallo ha ricordato i principali caratteri delle festività del IV Novembre.

Un discorso di ampio respiro col in primo piano l’importanza di ricordare i tragici eventi della guerra al fine di mettere in atto comportamenti che ci aiutino a non doverla mai più sopportare ma sull’importanza delle forze armate che possono diventare i primi presidi di pace, legalità e democrazia.

Il primo cittadino ha poi lasciato spazio ai ragazzi delle elementari che con una serie di poesie hanno ulteriormente fatto riflettere i presenti sull’importanza della ricorrenza festeggiata.

Poi grazie al Gruppo alpini locale si è provveduto agli onori ai caduti delle due guerre e conclusa la cerimonia ci si è trasferiti presso il vicino Salone parrocchiale per il rinfresco che ogni anno l’amministrazione comunale offre a tutta la cittadinanza.

“Le celebrazioni del IV novembre di quest’anno - commenta Cavallo - sono state un po’ limitate dal maltempo. Tuttavia si è trattato lo stesso di momenti emozionanti e partecipati che hanno coinvolto molti concittadini ed anche i ragazzi delle scuole. Un segno che nella comunità rifreddese la ricorrenza è ancora molto sentita”.