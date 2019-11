Tarantasca: alpini e amministrazione comunale hanno reso omaggio ai caduti delle due guerre

Nonostante la pioggia incessante gli Alpini di Tarantasca insieme ai componenti dell’Amministrazione comunale e a tutta la comunità hanno reso omaggio, pregato e ricordato tutti i caduti delle guerre nel giorno della ricorrenza della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Deposte la corona di alloro alle lapidi del municipio e il cuscinetto di riconoscenza al cippo dei caduti con il rito dell’Alzabandiera. Piccoli segni che trasmettono il valore del ricordo e della riconoscenza nei confronti di tutti coloro che nel tempo si sono battuti per il futuro della società che è per noi il nostro presente.

Come ha specificato il Sindaco, nel suo discorso, le guerre purtroppo non portano all’Unità men che meno a quella Nazionale, devono essere ripudiate ed evitate e che tutti i nomi scritti non siano solamente citati inutilmente. Questa giornata deve diventare uno stimolo per le nuove generazioni che devono costruire un futuro migliore e imparare dagli errori del passato.

Gli Alpini di Tarantasca sono un esempio tangibile dell’Unità, del ricordo e della speranza. Nella giornata, terminata con il pranzo comunitario nella struttura polivalente, è stata inoltre incoronata la nuova “madrina” degli Alpini Bruna Giordano in segno di riconoscenza e stima.