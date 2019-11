Atti di vandalismo nel centro di Cuneo, assolto giovane a processo

Era la mattina della “Straconi” edizione 2017 quando il centro storico di Cuneo si ritrovò imbrattato di scritte. Da inizio viale Angeli, passando per via Bonelli, via Alba, via fratelli Ramorino, qualcuno aveva tracciato con uno spray giallo la “A” simbolo dell’anarchia, stelle di David, “Acab” e la cifra ‘satanica’ 666, deturpando auto in sosta, cassonetti, portoni, citofoni, muri di edifici fra i quali la sede del tribunale civile (ex scuola Lattes) e della ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano.

Un torinese, assumendosi tutte le responsabilità, ha patteggiato la pena per il deturpamento , mentre per l’amico D.M., 27 anni, è arrivata la sentenza oggi. Il tribunale di Cuneo lo ha assolto dal reato di imbrattamento per non aver commesso il fatto, mentre lo ha condannato a 4 mesi e 20 giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale per aver insultato e minacciato un agente di Polizia durante la fotosegnalazione in Questura.

L’imputato era stato individuato dalla Digos grazie alle immagini delle numerose telecamere cittadine che lo mostravano mentre teneva una bomboletta in mano, in compagnia dell’altro ragazzo.

Il pm aveva chiesto la condanna per tutti i capi di imputazione contestati: “Quand’anche si ritenesse che l’imbrattamento sia stato posto in essere dal solo J.S., c’è comunque un pieno concorso morale da parte di D.M. che è stato con lui per tutto il tempo”.

Quanto alla resistenza e minaccia a pubblico ufficiale “o tutti gli operanti, che non si sono costituiti parte civile, hanno raccontato il falso, oppure si può ritenere che la minaccia ci sia stata. In determinati contesti culturali c’è l’idea che tutte le volte che un agente ti ferma ci sia un abuso”. L’imputato aveva raccontato di aver opposto resistenza ‘passiva’ quando l’agente, che lo aveva accompagnato fuori dalla stanza per la fotosegnalazione, lo avrebbe strattonato per il bavero mentre altri due poliziotti lo trascinavano per i polsi: “Mi sono lasciato cadere a gambe incrociate e ho gridato aiuto, senza scalciare né usare violenza”.

Per il difensore a carico dell’imputato “un unico indizio, i fotogrammi che lo ritraggono insieme a J.S., nei quali c’era la bomboletta che passava di mano, ma nessuna immagine di D.M. mentre compie atti vandalici. Che sia stato strattonato è certificato anche dal pronto soccorso, mentre un agente denuncia uno stiramento al braccio che è compatibile con lo strattonamento”.

Per il Comune di Cuneo, costituito parte civile, l’avvocato Enrico Gaveglio ha chiesto il risarcimento dei danni subiti.