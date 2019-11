Incidente stradale nel corso del tardo pomeriggio di oggi (lunedì 4 novembre), tra Busca e Costigliole Saluzzo.

Coinvolto un camion carico di legna in transito lungo la SP589 che per cause non specificate ha perso il controllo del rimorchio, che si è ribaltato nei pressi della torrefazione "Excelsior".

Non si segnalano feriti di sorta.

Sul posto due pattuglie di carabinieri per la gestione del traffico.