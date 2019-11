Dopo 14 anni di coma se ne è andato Mauro Salinitro, ex campione di kickboxing di Salmour

E' morto all'età di 47 anni Mauro Salinitro di Salmour. La sua vicenda era balzata agli onori della cronaca nel 2011, quando il papà Franco decise di rendere pubblica la sua battaglia, anche per dare voce ad altre persone nella sua stessa condizione. All'epoca, infatti, l'uomo denunciò come fossero state ridotte le ore di assistenza domiciliare: "Le famiglie dei malati in coma sono lasciate sole", ci aveva detto.

Una storia dolorosa, una vita stravolta, per Mauro, a soli 33 anni. Era campione italiano e vice campione europeo di Kick boxing. Poi un terribile incidente in macchina, tre mesi di coma da cui riportò danni diffusi, una generale condizione di spasticità, restando in uno stato di coscienza minima.

Per lui la necessità di un'assistenza 24 ore su 24. Sempre al suo fianco, papà Franco e mamma Maria Angela, che adesso piangono il figlio deceduto dopo anni e anni di assistenza continua, per accudirlo in tutto. Senza mai nemmeno andare al bar a prendere un caffè per non lasciarlo solo.

Mauro se ne è andato, dopo anni di grande dolore e sofferenza ma sempre circondato dall'amore della sua famiglia. I genitori su tutti. Lascia anche il figlio Mirko, la sorella Francesca con Nicholas e Thomas e tutti i parenti.

I funerali verranno celebrati domani 5 novembre alle 15 nella chiesa di Santa Maria del Salice a Fossano, partendo dall'abitazione di Bene Vagienna alle 14. Dopo il rito funebre la salma sarà cremata a Bra.

Il rosario sarà recitato stasera 4 novembre alle 19.30 presso l'abitazione