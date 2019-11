Due auto e un mezzo pesante coinvolti in un incidente sulla Sp 662, tra Roreto di Cherasco e Marene

E’ di due feriti – le cui condizioni sembrano apparentemente non gravi – il bilancio dell’incidente verificatosi nella prima mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, lungo la Provinciale 662 in territorio di Cherasco, tra la frazione di Roreto e Marene, all’altezza della nuova rotatoria per la frazione Veglia di Cherasco.

Il sinistro, che si è verificato poco prima delle 8, ha coinvolto due automobili, che per cause in via di di accertamento sono andate a collidere semifrontalmente. Lo scontro ha poi interessato anche un mezzo pesante, coinvolto solo marginalmente.

Sul posto sono giunte le ambulanze dell’emergenza sanitaria 118, insieme a due squadre del Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Bra e Alba, intervenute per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati, i Carabinieri del Comando di Bra e la Polizia Municipale di Cherasco.

Sul posto si segnalano rallentamenti, in via di graduale risoluzione.