Continua il tempo instabile ma le precipitazioni saranno scarse

In questa fase a carattere ciclonico, varie perturbazioni passeranno sul nostro paese, ma nessuna di queste porterà maltempo marcato sul Nord-Ovest se non nelle zone più esposte alle correnti almeno fino a venerdì. Per il weekend l’evoluzione resta ancora incerta.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 4 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso su pianure, nuvoloso o molto nuvoloso su confini alpini occidentali, Valle d’Aosta e Liguria di levante, con precipitazioni diffuse e nevicate oltre i 1800/2000 m. Temperature massime in rialzo e comprese tra 17 e 21 °C. Venti assenti in pianura. Forti raffiche occidentali su creste alpine occidentali e settentrionali. Vento dapprima assente poi moderato da libeccio su levante ligure tra pomeriggio e sera.

Martedì 5 novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge diffuse ovunque solo al mattino. Insistono poi precipitazioni anche forti sul levante ligure fino in serata. Miglioramento generale a partire da ovest che si estenderà in serata anche in Liguria. Temperature minime tra i 6 e 8 °C su pianure, fino 12/13 °C su coste. Massime in calo e comprese tra 15 e 18 °C. Venti assenti o deboli su pianure. Qualche forte raffica occidentale sui crinali delle alpi Cozie, e da libeccio su estremo levante ligure.

Da mercoledì 6 novembre

Tregua dalle piogge ma sempre in un contesto instabile, con temperature in calo per l’arrivo di aria più fresca dal nord Atlantico, che si prevede rimarranno sotto la media per un po’. Incertezza sulla fenomenologia della seconda parte della settimana, con alcune forti perturbazioni che potrebbero fare capolino tra venerdì e domenica, ma sempre con delle pause tra l’una e l’altra. Evoluzione ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona