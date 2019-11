Come scegliere i giusti stivaletti da equitazione?

Per chi vuole fare equitazione, in molti casi purtroppo è necessario investire una considerevole somma di soldi. Tra questi abiti, uno dei capi più importanti sono senza ombra di dubbio gli stivaletti equitazione .



Come è stato detto poco più sopra, questo capo di abbigliamento deve essere scelto non solo dal punto di vista estetico, ma più che altro per la qualità della presa che possono offrire sulle staffe.



Quando si acquista per la prima volta un paio di stivali per fare equitazione, è bene prendere in considerazione una serie di caratteristiche. Ecco che cosa prendere in considerazione:



- Sicurezza: gli stivali per offrire una buona presa devono avere un tacco con un’altezza minima che permetta di fare ben presa. Se possibile, è opportuno evitare i grossi e pesanti stivali da lavoro che hanno tipicamente una punta larga. Questo, può essere un problema quando si decide di togliere il piede dalla staffa. In particolare se ci si trova in una situazione di pericolo.



- Durata del tempo. Come è facile comprendere, gli stivali dovrebbero essere adatti ad essere utilizzati per molte cavalcate e anche per tutti i lavori che sono necessari per tenere in ottime condizioni il proprio cavallo. Quando si sceglie di acquistare un paio di stivali, è bene selezionare un modello di pelle o di un materiale di ottima qualità. Se si ha uno scarso budget, è bene verificare più la qualità dello stivale che gli abbellimenti.



- Costo. Anche se avere più paia di stivali può essere interessante per chi inizia a fare equitazione per le prime volte, è meglio selezionare un solo paio di stivali ma di buona qualità. Invece che risparmiare dei soldi per due paia di stivali, è meglio investire in un solo paio ma senza badare alla spesa.



- Stile. Lo stile dello stivale deve essere scelto in base alla tipologia di sport che si è deciso di seguire. Lo stile cowboy, il salto degli ostacoli o cavalcare a stile libero può richiedere degli stivali differenti per avere una buona tenuta. Le rifiniture, il colore e il materiale possono essere scelti in base al proprio stile e agli altri capi di abbigliamento che si sono scelti.



Quando ci si reca in un negozio per l’acquisto di un paio di stivali, è bene arrivare preparati e con tutte le risposte a queste domande. In questo modo, oltre ad investire meno tempo durante la scelta del modello migliore di stivali, si potrà fare una scelta più accurata e che potrà essere la scelta migliore per il proprio bisogno.



Per chi non ha intenzione di recarsi in un negozio fisico, esiste anche la possibilità di scegliere di acquistare gli stivali in un negozio online. Le proposte a disposizione in Italia sono molte, ma tra le migliori c’è sicuramente lo shop online di Tosoni Selleria . In attività dagli anni ’50, da piccola realtà artigianale l’azienda è cresciuta ed è diventata uno dei negozi offline e online tra i più grandi d’Italia. La costante ricerca della qualità e di prodotti di prim’ordine, hanno portato a beneficiare di recensioni sempre migliori da parte dei clienti che ogni giorno eseguono degli ordini sullo shop online.