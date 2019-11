Il risparmio premia con il "Piano di accumulo NEF" della BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura

Investire oggi per il proprio domani è semplice, con i Piani di accumulo NEF del Gruppo Cassa Centrale collocati da BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. Il piano di accumulo è una forma di risparmio semplice, flessibile e diversificata, che permette di decidere quanto investire periodicamente in un portafoglio di Fondi Comuni. Così, in base alle proprie disponibilità, il cliente accumula il proprio patrimonio, nel tempo, semplicemente per risparmiare o per pianificare un progetto futuro d’investimento.

Dal 1 novembre 2019 al 31 marzo 2020 chi sottoscrive un PAC NEF e chi riattiva un PAC NEF sospeso, incrementando di almeno 50 euro l’accantonamento mensile, partecipa all’estrazione di 15 premi al mese: 5 monopattini elettrici Razor, 5 soggiorni in strutture certificate Ecobnb e 5 borsoni viaggio Thule. Con la registrazione al portale nef.lu raddoppiano le possibilità di vincita, anche per i premi finali. Nel mese di aprile infatti verranno estratte un’automobile BMW i3, uno scooter elettrico Piaggio e una bicicletta a pedalata assistita Wi-Bike Piaggio. Oltre ai premi green anche i prodotti offerti sono ecosostenibili e attenti all’ambiente e ai diritti umani.

“Abbiamo presentato a inizio ottobre il nuovo fondo Etico Nef Ethical Global Trends Sdg - commenta Mauro Giraudi, direttore generale – un fondo azionario puro che investe nei trends di fondo dell’economia selezionando le società che si sono impegnate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibili prefissati dall’Onu. Questo prodotto completa la nostra gamma di fondi etici, per offrire diverse soluzioni di investimento ai nostri clienti”.