Caserme in piazza a Fossano per celebrare il IV novembre (VIDEO)

Fossano anche quest’anno ha voluto celebrare il 4 novembre con la manifestazione “Caserme in Piazza”, giunta alla sua seconda edizione. Oltre cento operatori delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e delle organizzazioni che giornalmente operano a favore dei cittadini si sono ritrovati in Piazza Diaz dove per tutta la giornata hanno illustrato e raccontato il lavoro che ogni giorno svolgono per il Paese, dando anche dimostrazione delle capacità che la città degli Acaja può vantare sul proprio territorio. Diverse centinaia gli alunni delle scuole di Fossano che hanno partecipato all’inaugurazione con le autorità civili e militari e che hanno visitato la manifestazione durante la giornata, confermando la vicinanza ai cittadini in uniforme nella giornata simbolo dell’Unità Nazionale. La manifestazione organizzata dal 1º reggimento artiglieria da montagna e dal Comune di Fossano ha visto la presenza anche del 32º reggimento genio guastatori, dei Carabinieri, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale, della Protezione Civile di Fossano, del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari, della Croce Bianca e delle Associazioni di Volontariato Operativo e del Gruppo di Fossano dell’Associazione Nazionale Alpini.

Nel corso della mattina hanno avuto luogo anche le consuete cerimonie istituzionali con il rituale alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento ai caduti, dove, gli alunni degli istituti scolastici hanno eseguito due letture sul tema dell’Unità Nazionale.